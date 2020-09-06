范冰冰「深層清潔」養出水煮蛋肌！5步驟改善草莓鼻　抹茶敷臉是關鍵

保養大王范冰冰又來傳授私藏的保養秘訣啦！針對夏天容易出油＆長粉刺的問題，范冰冰這回詳解「夜間深層清潔」的保養流程，只需要短短5步驟，就能擁有超級水煮蛋肌膚，零毛孔之餘摸起來更是軟Q滑嫩！話不多說～趕緊筆記起來吧！

范冰冰保養步驟1：爽膚水／化妝水 噴霧

清潔是所有女星最重視的保養環節，千萬別想說就偷懶一天不卸妝、倒頭就睡，這樣對皮膚的傷害可是非常大的！在洗澡與清潔皮膚之後，范冰冰會先噴上爽膚水（或是化妝水噴霧），來幫皮膚即時補水一下。

范冰冰保養步驟2：深層清潔面膜

接下來是保養重頭戲「深層清潔面膜」！范冰冰分享，挑選深層清潔面膜有幾個小重點要留意，首先一定要溫和不刺激；再者要有足夠的補水力，臉蛋水份充足才會自帶剔透光澤；最後，深清不用天天做，但每次做時一定要很仔細、做到位！

而這次的清潔面膜，范冰冰選擇了和自己帶火的pdc酒粕面膜同品牌新品「抹茶面膜」。抹茶內有豐富的茶多酚、兒茶素等抗氧化成分，不只好吃也有很棒的養膚與美白效果，是風靡日本妞的超級食物。

Pdc抹茶面膜使用上溫和，並添加了多種保濕精華，可以通暢毛孔與鎖水補水，敷完能感覺到臉蛋變細緻有光澤。質地上也是超級柔軟柔滑、沒有顆粒感，且范冰冰等待了55分鐘再做沖洗，面膜也沒有變乾燥、潤度很夠，難怪能讓范爺情有獨鍾。

針對膏狀面膜難清洗的問題，范冰冰建議可以準備兩張柔軟布巾，稍微沾點水後，先輕輕地將面膜擦拭下來，再用「溫水」做清洗，皮膚就乾淨溜溜囉！特別留意的是，清水洗後不用再另外搭配洗面乳做清潔，因為前面的流程中已經有非常多洗淨步驟，再貪杯多做對皮膚也是種負擔。

范冰冰保養步驟3：刮除粉刺

這時我們的毛孔都已經打開、髒東西也跑出來了，就可以用粉刺棒，稍微刮一刮鼻翼，輕輕地帶走黑頭，暢通毛孔。一個月兩次就很足夠了，次數千萬不要過多唷！

范冰冰保養步驟4：補水精華

毛孔清潔完畢後，補水保濕的收斂功夫要做仔細。范冰冰會選擇液狀、清爽質地的補水精華，輕拍上臉來維持肌膚水分。

范冰冰保養步驟5：保濕面膜

最後敷上一片面膜，整套「夜間深層清潔」流程就收工啦！面膜的選擇上，保養老師更建議挑選補水款式為佳，而美白、抗老、修護這類的機能型面膜，放在週間的日常保養程序（非深層清潔日）裡使用就好。

女孩們都學起來了嗎～讓我們跟著范冰冰一起當個人見人愛的精緻女孩吧！

文／美人圈 圖／翻攝自微博＠范冰冰、小紅書＠范冰冰、＠夜猫Joanne

【延伸閱讀】

范冰冰也加入棒式挑戰！6款居家棒式變化款推薦，堅持兩週腹肌看得見、瘦成閃電！



范冰冰「眼周保養」5步驟媲美醫美！細紋、黑眼圈、水腫都消失，38歲也有無痕少女眼！



范冰冰愛用品公開！范冰冰欽點五月愛用品清單，無關價格真心好用！



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。