2020年全台百貨「周年慶檔期」懶人包！買到年底看一篇就夠

▲2020年全台百貨「周年慶檔期」懶人包 。（圖／翻攝自unsplash）
記者鮑璿安／綜合報導
每到9月份就是各大百貨周年慶開打之際，今年（2020年）最先登場的分別有9月1日的麗晶精品與9月10日的台北101，民眾只要掌握好日期就能從現在一直買到年底，《ET FASHION》特別整理了「全台2020百貨周年慶檔期」，看完一篇就夠！
▲北部百貨週年慶已經開打。（圖／記者李毓康攝）
北部百貨
麗晶精品 9／1 ～9／13
台北101 9／10 ～10／11
微風廣場 9／17～10／12
微風南京 9／17～10／12
統一時代百貨 9／24～10／14
新光三越台北南西10／1～10／18
大葉高島屋百貨公司 10／7 ～10／26
美麗華百樂園 10／8 ～11／1
遠東百貨信義A13 10／8 ～11／8
GLOBAL MALL環球購物中心新北中和10／8～11／1
GLOBAL MALL環球購物中心板橋車站 10／8～11／1
GLOBAL MALL環球購物中心南港車站 10／8～11／1
GLOBAL MALL環球購物中心林口A910／8～11／1
比漾廣場 10／15～11／9
新光三越信義新天地 10／15 ～11／9
微風信義 10／15 ～11／11
微風松高 10／15 ～11／11
微風南山 10／15 ～11／11
比漾廣場 10／15 ～11／9
MEGA CITY板橋大遠百 10／22 ～11／22
遠東百貨寶慶店10／29 ～12／7
天母新光三越 11／5 ～11／22
遠東SOGO忠孝 11／5 ～11／16
遠東SOGO敦化11／5 ～11／16
遠東SOGO復興11／5 ～11／16
遠東百貨（板橋中山店） 11／12 ～12／21
京站購物中心 11／18 ～12／14
遠東SOGO天母11／25 ～12／6
新光三越台北站前店 11／28 ～12／15
桃園、新竹
統領百貨公司9 ／28 ～11 ／2
台茂購物中心9 ／30 ～10 ／19
新光三越桃園站前店 10 ／1 ～10 ／25
中壢大江購物中心 10 ／8 ～11 ／1
GLOBAL MALL環球購物中心桃園A8 10／8～11／1
新竹大遠百 10 ／14 ～11 ／23
遠東SOGO桃園店10 ／22 ～11 ／30
遠東SOGO中壢 11 ／4 ～11 ／15
新光三越桃園大有店11 ／12 ～12 ／6
遠東SOGO新竹巨城店 11 ／26 ～12 ／7
中部 大魯閣新時代9／16～10／31
廣三SOGO百貨9／16～11／11
台中中友百貨9／17～10／26
TOP CITY台中大遠百 9／24～10／25
新光三越台中中港 10／1～10／25
太平洋百貨豐原店 10／8～11／1
遠東百貨（嘉義店） 10 ／22～11 ／30
南部
高雄統一時代百貨 9／24～10／14
大魯閣（高雄） 9／30～10／20
新光三越台南中山店 10／1～10／25
新光三越高雄三多店 10／1～10／25
漢神巨蛋購物廣場 10／15～11／10
遠東百貨高雄店10／22～11／25
屏東太平洋百貨 10／22～11／9
遠東百貨台南成功店 10／29～12／7
新光三越台南西門店11／5～11／29
遠東SOGO高雄 11／7～11／22
新光三越高雄左營店 11／12～12／13
漢神百貨公司 11／26～12／27
東部
蘭城新月廣場：10／8～11／8
遠東百貨花蓮：10／29～12／7