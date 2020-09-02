2020年全台百貨「周年慶檔期」懶人包！買到年底看一篇就夠

▲2020年全台百貨「周年慶檔期」懶人包 。（圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／綜合報導

每到9月份就是各大百貨周年慶開打之際，今年（2020年）最先登場的分別有9月1日的麗晶精品與9月10日的台北101，民眾只要掌握好日期就能從現在一直買到年底，《ET FASHION》特別整理了「全台2020百貨周年慶檔期」，看完一篇就夠！

▲北部百貨週年慶已經開打。（圖／記者李毓康攝）

北部百貨

麗晶精品 9／1 ～9／13

台北101 9／10 ～10／11

微風廣場 9／17～10／12

微風南京 9／17～10／12

統一時代百貨 9／24～10／14

新光三越台北南西10／1～10／18

大葉高島屋百貨公司 10／7 ～10／26

美麗華百樂園 10／8 ～11／1

遠東百貨信義A13 10／8 ～11／8

GLOBAL MALL環球購物中心新北中和10／8～11／1

GLOBAL MALL環球購物中心板橋車站 10／8～11／1

GLOBAL MALL環球購物中心南港車站 10／8～11／1

GLOBAL MALL環球購物中心林口A910／8～11／1

比漾廣場 10／15～11／9

新光三越信義新天地 10／15 ～11／9

微風信義 10／15 ～11／11

微風松高 10／15 ～11／11

微風南山 10／15 ～11／11

比漾廣場 10／15 ～11／9

MEGA CITY板橋大遠百 10／22 ～11／22

遠東百貨寶慶店10／29 ～12／7

天母新光三越 11／5 ～11／22

遠東SOGO忠孝 11／5 ～11／16

遠東SOGO敦化11／5 ～11／16

遠東SOGO復興11／5 ～11／16

遠東百貨（板橋中山店） 11／12 ～12／21

京站購物中心 11／18 ～12／14

遠東SOGO天母11／25 ～12／6

新光三越台北站前店 11／28 ～12／15

桃園、新竹

統領百貨公司9 ／28 ～11 ／2

台茂購物中心9 ／30 ～10 ／19

新光三越桃園站前店 10 ／1 ～10 ／25

中壢大江購物中心 10 ／8 ～11 ／1

GLOBAL MALL環球購物中心桃園A8 10／8～11／1

新竹大遠百 10 ／14 ～11 ／23

遠東SOGO桃園店10 ／22 ～11 ／30

遠東SOGO中壢 11 ／4 ～11 ／15

新光三越桃園大有店11 ／12 ～12 ／6

遠東SOGO新竹巨城店 11 ／26 ～12 ／7

中部 大魯閣新時代9／16～10／31

廣三SOGO百貨9／16～11／11

台中中友百貨9／17～10／26

TOP CITY台中大遠百 9／24～10／25

新光三越台中中港 10／1～10／25

太平洋百貨豐原店 10／8～11／1

遠東百貨（嘉義店） 10 ／22～11 ／30

南部

高雄統一時代百貨 9／24～10／14

大魯閣（高雄） 9／30～10／20

新光三越台南中山店 10／1～10／25

新光三越高雄三多店 10／1～10／25

漢神巨蛋購物廣場 10／15～11／10

遠東百貨高雄店10／22～11／25

屏東太平洋百貨 10／22～11／9

遠東百貨台南成功店 10／29～12／7

新光三越台南西門店11／5～11／29

遠東SOGO高雄 11／7～11／22

新光三越高雄左營店 11／12～12／13

漢神百貨公司 11／26～12／27

東部

蘭城新月廣場：10／8～11／8

遠東百貨花蓮：10／29～12／7