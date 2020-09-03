《以家人之名》譚松韻用服裝完美減齡！讓宋威龍、張新成都淪陷

《以家人之名》是近期的熱播陸劇。譚松韻、宋威龍、張新成的兄妹情又甜又可愛，雖說看似是部溫馨家庭劇，但發展出的CP線不時就灑糖一下，讓螢幕前的編輯每天都幻想可以當李尖尖呀！

戲裡飾演李尖尖的譚松韻，歡快善良、討喜又幾分少根筋，把許多路人都成功轉粉；劇外更是標準的元氣少女，娃娃臉、嬰兒肉臉頰和水汪汪大眼睛，讓她的年齡完全凍結在中學生年紀，即便已經30歲也絲毫不露一絲歲月痕跡。

譚松韻除了保養有訣竅，穿搭方式也超完美減齡！

這回就讓我們一起看看身材嬌小的譚松韻，日常穿搭技巧有哪些，如何簡單搭配、變身人見人愛的元氣美少女吧！

＃日常簡約休閒風

譚松韻穿搭技巧1：吊帶褲超少女！

休閒簡約的風格日常、百搭、舒適，單品上沒有過多的設計要求，大多會選擇「大地色系」來做搭配。像白色T恤＋奶茶色的吊帶褲，就是最不敗的少女感穿搭！

吊帶褲本身帶著稚氣感，對身材要求也很低（肉肉女孩福音！）再綁上可愛的雙馬尾，減齡效果十足又襯托出甜美氣息。

譚松韻穿搭技巧2：鬆軟面料很隨性

素色T恤搭配上鬆軟面料的寬褲，隨性中帶些中性味道。譚松韻透過這樣的組合方式，詮釋了生活的自由感。

如果個子嬌小，擔心看不到腰身的穿搭會變成五五身材，可以透過內紮T恤的穿搭方式，拉伸出好比例、同時彰顯出女孩的味道。

譚松韻穿搭技巧3：丹寧是不敗時髦元素

說到休閒率性風格，怎能少了白T+牛仔褲的組合呢！丹寧是經典不敗的元素，投資幾件有特色的牛仔單品絕對不出錯！隨性的搭配一雙帆布鞋或老爹鞋，簡單穿就超有態度。

小細節在於，把握好全身色系不超過兩個（丹寧藍＋任一顏色，白或黑又最萬能顯嫩），亂亂配都變時髦精！

譚松韻穿搭技巧4：穿洋裝變身元氣少女

炎炎夏天，穿上配色清亮鮮明的連身洋裝，簡簡單單就能散發出青春少女的甜美氣息。

當然，青春少女常有自己的主張，在穿搭方面自然也要展現點小個性、不追隨俗套。我們也可以選擇黑色的連身洋裝，搭配滿版印花的紅色襯衫，一點慵懶一點隨性來展現輕鬆帥氣態度。同時透過襯衫紮出腰身，無形中修飾肉肉肚腩。

＃時髦小個性

譚松韻穿搭5：俐落剪裁＋金屬

雖說譚松韻的娃娃圓臉，讓她有著天生的稚嫩感，但熱愛挑戰百變風格的少女時不時也會想當個小帥哥啦！

俐落剪裁的襯衫特別能展現個性，搭配上領帶和皮革短裙顯得又A又颯，讓人忍不住想喊聲：「姐！」

女生穿起連身工裝落落大方、時髦中又帶有趣味性，再剪上及肩膀的俐落鎖骨短髮，十分彰顯青春的活力感。

西裝套裝這個春夏流行度爆棚！幾乎是所有女孩們衣櫃的必備單品。穿搭上，不一定要顏色花樣完全一致，兩者有做到呼應即可，搭配上精靈短髮和復古大圓眼鏡加持，整體風格細膩的恰到好處，不會太甜膩、又有女人味。

＃輕熟女孩風

譚松韻穿搭6：襯衫洋裝甜的剛剛好

肩帶洋裝甜美少女；襯衫洋裝則顯氣質、散發溫婉的優雅感。譚松韻這一襲藕粉色的連衣裙，搭配奶茶色的鏈條包，頗具輕熟女人味道。

白襯衫和黑色吊帶裙的設計，則是剛剛好的成熟感。不會太過老練，但又保有少女的甜，搭配上白色休閒鞋款，俏皮減齡滿分。

文／美人圈 圖／翻攝自微博＠FashionFad、＠谭松韵seven、＠范姿文悦、＠宋威龙99、＠电视剧以家人之名、小紅書號＠428051441

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