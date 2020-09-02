試・開箱／比上次好入手！PRADA X ADIDAS第二波祭出「銀魂」太潮

▲PRADA FOR ADIDAS第二波聯名鞋9／8開賣！「銀魂」配色開箱近賞。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

還記得PRADA X adidas Originals在去年12月推出的聯名系列掀起多大話題嗎？這次兩大品牌又將再次合作，迎來第二波PRADA FOR ADIDAS系列，延續首次作品採用adidas Originals經典鞋型Superstar，本次增加全新三色選擇，尤其是特殊「銀魂」設計亮眼到不行，今天《ET FASHION》搶先帶大家透過開箱近賞，各位收藏者們記好時間，9／8準時開搶。

▲PRADA FOR ADIDAS第二波聯名Superstar鞋款將於9／8日開賣。（圖／品牌提供）



PRADA與adidas Originals首次合作時推出全白Superstar和PRADA經典保齡球包Bowling bag，以組合方式販售，全球限量700組。而即將開賣的第二波聯名以三款全新配色的「PRADA Superstar」為主，在價錢方面相對好入手許多！單雙售價為NT＄15,500，不過在數量上依然非常稀少，台灣販賣店點包括以下百貨之PRADA專門店：台北101 購物中心、新光三越A9、微風廣場復興館、台中大遠百、高雄漢神百貨。

▲共推出三款新配色。（圖／記者王則絲攝）



這回PRADA FOR ADIDAS系列Superstar鞋款，強調將PRADA精湛的製鞋工藝，挹注於自1969年便問世的Superstar鞋型上，完全保留經典元素，本次推出的運動鞋款採用全霧面磨砂質感皮革，體現其簡約流暢的廓形，共推出三款全新配色，包括純黑、白底黑線和銀白。

▲由銀色亮面皮為底色，搭配白色三線的「銀魂」配色款式最為搶眼。（圖／記者王則絲攝）



除了百搭的白底黑線，以及潮人最愛的純黑黑魂，本次聯名最特別的款式非這雙「銀魂」莫屬，在銀色的底色上雖是霧面質感，卻有趨近於鏡面的反光效果，頗有未來科技感的意象，潮流韻味滿滿！此系列在鞋款側面都能夠找到PRADA LOGO以及熱印「Made in Italy」字樣，鞋舌與內部鞋墊上也均印有PRADA和adidas Originals的標誌，展現不凡的低調質感。

▲鞋身上印有PRADA與adidas Originals 標誌。（圖／記者王則絲攝）

從上方的開箱影片還可以發現，PRADA FOR ADIDAS系列鞋款不只有專門設計的翻蓋式紙盒，裡頭還附贈PRADA招牌的尼龍材質收納袋，這些包裝的細節可都是專業收藏家們最在意的要點之一！

▲PRADA Superstar售價為NT＄15,500。（圖／品牌提供）



在 Instagram 查看這則貼文 Prada（@prada）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 31 日 上午 2:54 張貼

值得關注的精品與潮流界聯乘商品，還有Louis Vuitton男裝藝術總監Virgil Abloh 攜手日本街頭始祖Nigo 打造的「LV²」系列，近期也宣布推出第二波系列，包含了LV棋盤格紋以及烏龜、鴨子、熊等動物塗鴉元素，還有頗富玩味的「LV²」造型字體，看來又將形成搶購風潮。

▲LV²聯名系列推出第二波。（圖／品牌提供）



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