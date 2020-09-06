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譚松韻30歲演高中生零違和！盤點童顏女星特徵　畫出超強減齡妝

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《以家人之名》播出後討論度超高，其中30歲的譚松韻更是被網友大誇演高中生完全無違和感！除了譚松韻之外，演藝圈其實還有很多童顏娃娃臉女星，從外表根本猜不出來他們的實際年齡～女孩們想要看起來更減齡，絕對要跟著這些童顏臉女星的特徵化妝，不只不怕妝越畫越顯老，還能在視覺上立馬-5歲！

▲譚松韻減齡妝。（圖／美人圈）

童顏女星1：林依晨

37歲的林依晨絕對可以說是娃娃臉女星的代表！說他20幾歲都有人會相信啊～林依晨最明顯的娃娃臉特徵絕對是澎潤臉頰、跟圓圓的小鹿眼，不過仔細看的話會發現，除了整體臉型比較圓之外，他的下庭長度也是三庭中最短的，這一點其實讓他看起來更嫩、更減齡！

童顏女星2：趙麗穎

▲譚松韻減齡妝。（圖／美人圈）

32歲的流量小花趙麗穎絕對也是娃娃臉女星的一員～雖然已經當媽了，但是憑藉一張娃娃臉跟好身材還是讓他看起來超少女！而趙麗穎的圓臉是很典型的娃娃臉特徵，除此之外，他也有娃娃臉必備的圓眼睛跟短下巴～雖然剛出道時因為娃娃臉容易被定型，但是現在卻是人人羨慕的不老少女臉啊！

童顏女星3：譚松韻

▲譚松韻減齡妝。（圖／美人圈）

還有中國大勢90後女星譚松韻，大家知道他就是《後宮甄嬛傳》裡的淳常在嗎！出演《後宮甄嬛傳》時譚松韻21歲，不過他飾演14歲就進宮的淳常在卻毫無違和感，小編當時甚至以為他就是十幾歲的小演員啊～

▲譚松韻減齡妝。（圖／美人圈）

而最近譚松韻在夯劇《以家人之名》中飾演李尖尖一角，他的高中時期扮相看起來也超童顏、毫無違和感，甚至在劇中還是宋威龍（1999）、張新成（1995）的妹妹！讓他看起來超童顏的原因就是因為他的臉部結構和嬰兒很類似～臉型偏圓、且沒有骨骼線條感，整體鼻形偏短、鼻頭較有肉感，山根也沒有特別突出，加上他的圓圓小鹿眼和短下巴，完全給人恰到好處的幼齒感！

▲譚松韻減齡妝。（圖／美人圈）

想要畫出心機減齡妝，只要照著這些童顏女星的臉部特徵修正妝容，就不怕會越化妝越顯老！一起看看減齡妝的小技巧吧～

減齡妝畫法1：眼妝
→縮小眼妝範圍、降低眼妝顏色，增加眼型高度

▲譚松韻減齡妝。（圖／美人圈）

想要讓妝容看起來減齡的第一個重點就是眼妝～很多女孩在畫眼妝時會毫無限制的暈染眼影邊界，但是這樣其實很容易讓眼妝變髒、顯老，因此眼影的範圍維持在眉骨內、超過雙眼皮一點點即可；如果是單眼皮則畫在打開眼睛後2-3mm位置內即可。縮小眼妝範圍後，眼妝的濃淡也很重要～眼妝顏色太濃會看起來更艷麗，如果想要減齡，建議眼影以刷上薄薄兩層就好！

最後一點就是要增加眼型高度，眼型高度增加就可以讓整體眼睛看起來更圓潤，還會有水汪汪的小鹿感，當然視覺上就會更童顏～想要增加眼型高度，可以睫毛膏及臥蠶輔助，上下睫毛都刷上會增加眼睛的縱向長度，接著在臥蠶中央點上些微珠光眼影，就會看起來更可愛！在畫臥蠶眼影時要注意，不要以為整條臥蠶都畫上眼影會更減齡，這樣反而有可能讓眼妝變髒、有俗感！

減齡妝畫法2：腮紅
→偏圓形、位置靠近眼下

▲譚松韻減齡妝。（圖／美人圈）

腮紅是很多人在化妝時會忽略的步驟，不過畫對腮紅對於減齡來說其實超有幫助！童顏臉人的臉型看起來通常比較圓，澎潤感也較高，一般人想要製造這種澎潤感光靠底妝完全不夠～因此可以將腮紅畫成偏圓形狀，會增加臉型的圓潤感，腮紅的位置越靠眼下，視覺上月能提拉臉部線條，年輕度也會大增～除此之外畫完腮紅之後，其實可以用餘粉在鼻頭掃上一點腮紅顏色，這樣會有一種楚楚可憐的小朋友感～看起來更加無辜！

減齡妝畫法3：修容
→修短鼻子&下巴

修容不只可以將臉修瘦，其實也可以把臉修澎！上面三位童顏女星共同的特徵其實就是短下巴～而鼻型短也會給人更年輕的感覺，因此想要讓妝容看起來更減齡，可以在鼻頭下方跟下頷處掃上修容，製造這兩處的陰影，看起來就會更可愛！

減齡妝畫法4：唇妝
→弱化唇部邊界、色彩

▲譚松韻減齡妝。（圖／美人圈）

最後就是唇妝啦！小孩子的嘴唇常會給人嘟嘟、柔嫩的感覺，因此在上唇膏時可以盡量弱化唇部邊界，會讓嘴唇看起來更加柔和，而顏色的選擇也非常重要，建議搭配偽素顏型唇膏，整體妝容會更加無害～

文／美人圈　圖／翻攝自微博@电视剧以家人之名、@譚松韻、@趙麗穎、小紅書@雪芽雪芽脑袋发芽、@一碗粥耶、@菜盟主、@井田烧肉、@Six-And-Twenty、《後宮甄嬛傳》截圖

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

娃娃臉, 減齡, 童顏, 妝容, 譚松韻, 以家人之名, 林依晨, 趙麗穎
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