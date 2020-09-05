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Stella McCartney「無性別」膠囊系列潮翻！還有透視雪豹鞋必收

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▲▼Stella McCartney 。（圖／品牌提供）

▲Stella McCartney 膠囊系列，以無性別界限的混搭設計為靈感來源 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

各大時尚品牌紛紛推出膠囊系列，以實穿且不過時的特性增添購買力，Stella McCartney最新推出「Stella McCartney Shared」膠囊系列，以無性別界限的混搭設計為靈感來源，將印花套裝、單色針織衫注入70年代印花；另也有adidas by Stella McCartney秋季新品與此巧妙呼應，玩轉機能休閒性。

▲▼Stella McCartney 。（圖／品牌提供）

▲▼Stella McCartney 。（圖／品牌提供）

▲▼Stella McCartney 。（圖／品牌提供）

▲Stella McCartney Shared將70年代的奇幻印花、機械車注入條紋連帽衫和運動褲等單品 。（圖／品牌提供）

有趣的是，膠囊系列溯源來自於20世紀20年代倫敦私人會員俱樂部的鼎盛時期，任何人都可以在那裡買到品牌限量版單品，風潮一路延燒至今，Stella McCartney Shared最大亮點就屬將男性化的造型、輪廓和剪裁融入到女裝系列中，主要款式包括印花套裝、單色針織衫和品牌標誌條紋連帽衫和運動褲，請到來自倫敦的插畫師、漫畫家Will Sweeney合作設計了此次膠囊系列的印花圖案，靈感來自於70年代的奇幻印花、機械車，以及襯衫和T恤上的醒目圖案與人物，色彩繽紛之餘訴說著年輕世代與外界的連接。

▲▼Stella McCartney 。（圖／品牌提供）

▲▼Stella McCartney 。（圖／品牌提供）

▲▼Stella McCartney 。（圖／品牌提供）

▲adidas by Stella McCartney女性機能服飾，背心NT$4,800；Treino鞋NT$6,400 。（圖／品牌提供）

回溯到2004年運動品牌adidas與Stella McCartney建立長期合作，推出專為女性設計的adidas by Stella McCartney，本季延續環境永續經營的理念，以大膽時尚印花、鮮豔跳色設計搭配Oversized立體剪裁， Print印花系列將滿版雪豹圖騰注入機能服飾與鞋款配件；Black & White系列強調剪裁與輪廓，以Oversized設計搭配極簡黑白配色，運用繭形無袖帽T與長版風衣外套相互堆疊，輕鬆彰顯多層次搭配；Color系列則運用高調的螢光橘色系，細節處輔以線條點綴，注入溫暖活力。

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關鍵字：

Stella McCartney , adidas by Stella McCartney, 運動, 服飾
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