江疏影比《三十而已》王漫妮會穿！襯衫、白T簡單搭出高級感

《三十而已》雖已完結，但江疏影、﻿童瑤與﻿毛曉彤三人的討論度依舊很高！特別是保養達人江疏影，白如月光的剔透皮膚讓人羨慕外，現實中的她也是個不折不扣的精緻女人，對穿搭特別講究、有心得。

江疏影更在個人小紅書上開了一系列「江江自習室」，來分享她的穿搭秘訣和單品。這回就讓我們一起看看～她對夏日如何穿出時髦優雅感有哪些小技巧吧！

江疏影穿搭1：簡單白T＆丹寧絕配！

應該大家的衣櫃中都有著最基本的白T吧？不過越簡單的東西越需要技巧穿出時髦感、避免邋遢想睡衣！而最簡單的夏日白T搭配首推吊帶褲～吊帶褲幾乎可以和少女感劃上等好，不只江疏影愛穿、童顏系女星譚松韻也是吊帶褲愛好者呢！

中等身材的我們可以選擇素T即可，如果四肢纖細或身材瘦小的女孩，無袖上衣或是內搭上衣會是更好的選擇！少女甜感中又帶點小性感。

Oversize衛衣搭配長襪和運動鞋，下半身好像隱藏了起來，露出無敵大長腿，街頭感十足又帶著小性感，也是現在時下最流行的穿搭方式。

穿搭小細節在於，因為整體的單品相對簡單，所以T恤上的花樣就顯得格外重要，挑選幽默塗鴉甚至是動漫插畫都是不錯的選擇，能讓人看了忍不著會心一笑唷！

江疏影穿搭2：正裝/襯衫＋休閒鞋，剛剛好的氣質女人味

江疏影特別強調：「這顏色太適合夏天了！是我最近的心頭愛沒錯了。」墨綠的西服套裝，兼具幹練和舒適，耳環又增添幾分複古的味道。

且綠色中帶點灰感，即便不是江疏影這般冷白皮也好駕馭，不會有顯黃問題。此外，搭配上休閒鞋、老爹鞋能更加褪去過去沉悶感，讓知性優雅中帶著隨性，特別適合上班族選擇。

覺得素色襯衫太無聊？試試看漆皮襯衫吧！江疏影針對穿搭技巧劃重點：「如何在夏天不顯得沉悶？配上一條白色修身的褲子，還有方形的耳環，就能整個look有復古時髦感囉！記得記得，適當的金色配飾不搶鏡，還可以添上幾分舞台感！」

江疏影穿搭3：小洋裝最浪漫了！

洋裝是最能彰顯女人味的選擇！特別明亮、淺色系的洋裝，總能帶給人甜美、氣質又乾淨的感覺，不論是少女輕熟齡都合適。

好比說最能表現女孩甜美感的粉色，夏天也不妨大膽嘗試一下！不想太甜膩，可以和江疏影一樣選擇藕粉色，並透過洋裝的廓形褶皺與質感來凸顯個性味道，搭配上珍珠蝴蝶結耳環平衡整體風格，絕對能成為讓人傾心的精緻女人！

輕裝拾起春天，定格春色，透過簡潔碎花短裙，繫帶皮鞋長襪，就是又甜又颯的個性酷女孩啦！

江疏影穿搭4：女團C位風，衣服自帶氣場

要輕鬆搶下眾人目光，成為鎂光燈焦點，除了妝容髮型要俐落時髦，服裝也要自帶氣場！最直觀的方式就是選擇搶眼的色系，好比說江疏影這件桃紅色襯衫，耀眼奪目吸睛到不行，絕對能吸走所有人的注意力！

這件復古廓形的襯衫也非常有時髦態度！搭配上龐克少女風必備的關鍵要素：金屬配飾、耳環、項鍊，都能展現滿滿個性韻味，又A又颯！

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書＠江疏影微博＠江疏影

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