fb ig video ETtoday search mobile

江疏影比《三十而已》王漫妮會穿！襯衫、白T簡單搭出高級感

>

《三十而已》雖已完結，但江疏影、﻿童瑤與﻿毛曉彤三人的討論度依舊很高！特別是保養達人江疏影，白如月光的剔透皮膚讓人羨慕外，現實中的她也是個不折不扣的精緻女人，對穿搭特別講究、有心得。

▲江疏影穿搭。（圖／美人圈）

江疏影更在個人小紅書上開了一系列「江江自習室」，來分享她的穿搭秘訣和單品。這回就讓我們一起看看～她對夏日如何穿出時髦優雅感有哪些小技巧吧！

▲江疏影穿搭。（圖／美人圈）

江疏影穿搭1：簡單白T＆丹寧絕配！

應該大家的衣櫃中都有著最基本的白T吧？不過越簡單的東西越需要技巧穿出時髦感、避免邋遢想睡衣！而最簡單的夏日白T搭配首推吊帶褲～吊帶褲幾乎可以和少女感劃上等好，不只江疏影愛穿、童顏系女星譚松韻也是吊帶褲愛好者呢！

▲江疏影穿搭。（圖／美人圈）

中等身材的我們可以選擇素T即可，如果四肢纖細或身材瘦小的女孩，無袖上衣或是內搭上衣會是更好的選擇！少女甜感中又帶點小性感。

▲江疏影穿搭。（圖／美人圈）

Oversize衛衣搭配長襪和運動鞋，下半身好像隱藏了起來，露出無敵大長腿，街頭感十足又帶著小性感，也是現在時下最流行的穿搭方式。

▲江疏影穿搭。（圖／美人圈）

穿搭小細節在於，因為整體的單品相對簡單，所以T恤上的花樣就顯得格外重要，挑選幽默塗鴉甚至是動漫插畫都是不錯的選擇，能讓人看了忍不著會心一笑唷！

▲江疏影穿搭。（圖／美人圈）

江疏影穿搭2：正裝/襯衫＋休閒鞋，剛剛好的氣質女人味

江疏影特別強調：「這顏色太適合夏天了！是我最近的心頭愛沒錯了。」墨綠的西服套裝，兼具幹練和舒適，耳環又增添幾分複古的味道。

▲江疏影穿搭。（圖／美人圈）

且綠色中帶點灰感，即便不是江疏影這般冷白皮也好駕馭，不會有顯黃問題。此外，搭配上休閒鞋、老爹鞋能更加褪去過去沉悶感，讓知性優雅中帶著隨性，特別適合上班族選擇。

▲江疏影穿搭。（圖／美人圈）

覺得素色襯衫太無聊？試試看漆皮襯衫吧！江疏影針對穿搭技巧劃重點：「如何在夏天不顯得沉悶？配上一條白色修身的褲子，還有方形的耳環，就能整個look有復古時髦感囉！記得記得，適當的金色配飾不搶鏡，還可以添上幾分舞台感！」

▲江疏影穿搭。（圖／美人圈）

江疏影穿搭3：小洋裝最浪漫了！

洋裝是最能彰顯女人味的選擇！特別明亮、淺色系的洋裝，總能帶給人甜美、氣質又乾淨的感覺，不論是少女輕熟齡都合適。

▲江疏影穿搭。（圖／美人圈）

好比說最能表現女孩甜美感的粉色，夏天也不妨大膽嘗試一下！不想太甜膩，可以和江疏影一樣選擇藕粉色，並透過洋裝的廓形褶皺與質感來凸顯個性味道，搭配上珍珠蝴蝶結耳環平衡整體風格，絕對能成為讓人傾心的精緻女人！

▲江疏影穿搭。（圖／美人圈）

輕裝拾起春天，定格春色，透過簡潔碎花短裙，繫帶皮鞋長襪，就是又甜又颯的個性酷女孩啦！

▲江疏影穿搭。（圖／美人圈）

江疏影穿搭4：女團C位風，衣服自帶氣場

要輕鬆搶下眾人目光，成為鎂光燈焦點，除了妝容髮型要俐落時髦，服裝也要自帶氣場！最直觀的方式就是選擇搶眼的色系，好比說江疏影這件桃紅色襯衫，耀眼奪目吸睛到不行，絕對能吸走所有人的注意力！

▲江疏影穿搭。（圖／美人圈）

這件復古廓形的襯衫也非常有時髦態度！搭配上龐克少女風必備的關鍵要素：金屬配飾、耳環、項鍊，都能展現滿滿個性韻味，又A又颯！

▲江疏影穿搭。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書＠江疏影微博＠江疏影

【延伸閱讀】

《三十而已》顧佳包包盤點！DIOR老花包經典、Chanel美炸，顧佳這包竟NT3000有找！

《三十而已》王漫妮唇膏公開！江疏影戲裡戲外擦蘭蔻196，5款江疏影蘿蔔色唇膏平替盤點

《三十而已》江疏影冷白皮無敵，童瑤、關曉彤同框都遭爆擊！江疏影美白保養4重點公開

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Beauty美人圈, 三十而已, 江疏影, 穿搭
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

「幽默插畫」揭露南北部飲食差異　北部人：60元以下的奶茶都是奶水

「幽默插畫」揭露南北部飲食差異　北部人：60元以下的奶茶都是奶水

反差超大！最悶騷星座Top 4　巨蟹假乖乖牌、第一名可悶可嗨收放自如

反差超大！最悶騷星座Top 4　巨蟹假乖乖牌、第一名可悶可嗨收放自如

口罩悶出糟膚況！脫下口罩的安心保養秘訣-多容安　＃安心小藍瓶重磅上市「敏感肌必囤」！

口罩悶出糟膚況！脫下口罩的安心保養秘訣-多容安　＃安心小藍瓶重磅上市「敏感肌必囤」！

星巴克「連續12天」買一送一來了！　路易莎黑魂隨身杯下殺85折 UNIQLO涼感口罩10／1開賣！售價也出爐，可機洗、分尺寸好貼心 一次囤20瓶、就怕它停產！279元神級護髮品連隋棠也愛用 12星座九月運勢！火星退行　天秤當心詐騙、獅子留意身體小警訊 《天能》女主角真實身高超嚇人！古典臉孔「十頭身」宛如遺落仙女 《天能》羅伯派汀森親上陣帥爆！進電影院前5件事你必須知道 小禎公開瘦身心法：沒有不可能的事，只有不想做的決心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面