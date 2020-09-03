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只有肚子隆起，身材依舊少女！王思平、夏如芝4個性感孕媽咪大集合

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演藝圈女明星們不只擁有精緻巴掌臉，身材更是前凸後翹，更驚人的是她們懷孕時還能容光煥發，孕中狀態比單身時還要亮麗動人，王思平、趙孟姿、夏如芝、陳凱琳這4位2020最辣孕媽咪只有肚子隆起，身材依舊如少女般纖細，不信的話來看看她們的美麗身影就知道啦！

王思平

▲▼ 2020最美孕婦！王思平、趙孟姿、夏如芝、陳凱琳4大性感孕媽咪大集合，懷孕這麼辣可以嗎？（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／jenna wang 王思平-FB）

模特兒出身的王思平，今年2月閃嫁牙醫老公李世偉之後，相隔12天就宣布懷孕喜訊，近日她在臉書分享自己到台中飯店偷閒放風，換上深V泳衣展現好身材，上圍看得出明顯升級，身材辣到爆，即使當了孕婦還是名模架式依舊！

▲▼ 2020最美孕婦！王思平、趙孟姿、夏如芝、陳凱琳4大性感孕媽咪大集合，懷孕這麼辣可以嗎？（圖／Bella儂儂提供）

趙孟姿

▲▼ 2020最美孕婦！王思平、趙孟姿、夏如芝、陳凱琳4大性感孕媽咪大集合，懷孕這麼辣可以嗎？（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／趙孟姿-FB）

同樣是名模孕婦的還有「孟孟夫妻」、許孟哲的太太趙孟姿，今年33歲的她從小熱愛戶外運動，身材原本就凹凸有致，懷孕後這位最辣孕婦更大膽挑戰海底寫真，宛如美人魚般窈窕曲線讓網友們全都瘋狂按讚，即使卸貨倒數中，還是辣得完全沒話說啊！

▲▼ 2020最美孕婦！王思平、趙孟姿、夏如芝、陳凱琳4大性感孕媽咪大集合，懷孕這麼辣可以嗎？（圖／Bella儂儂提供）

夏如芝

▲▼ 2020最美孕婦！王思平、趙孟姿、夏如芝、陳凱琳4大性感孕媽咪大集合，懷孕這麼辣可以嗎？（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／夏如芝 Cherry Hsia-FB）

明星夫妻檔夏如芝和張捷同樣是受到網友喜愛的小夫婦，目前夏如芝懷孕7個多月，遮住肚子部分根本宛如少女，目前懷孕只胖5公斤的夏如芝沈浸孕育新生命幸福氛圍中，渾身散發亮麗光彩，說是37歲的孕媽咪真的讓人不敢置信呀！

▲▼ 2020最美孕婦！王思平、趙孟姿、夏如芝、陳凱琳4大性感孕媽咪大集合，懷孕這麼辣可以嗎？（圖／Bella儂儂提供）

陳凱琳

▲▼ 2020最美孕婦！王思平、趙孟姿、夏如芝、陳凱琳4大性感孕媽咪大集合，懷孕這麼辣可以嗎？（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／陳凱琳 Grace Chan-FB）

《步步驚心》八爺鄭嘉穎與小他22歲的妻子陳凱琳感情甜蜜穩定，去年生下一子Rafael之後，今年「520」再度傳出二度懷孕的好消息。長相甜美、家境富裕的「高富美」陳凱琳號稱零缺點，即使懷孕中，纖長優美的曲線仍讓人看傻了眼，一點也不像懷孕6個月的孕婦呀！

▲▼ 2020最美孕婦！王思平、趙孟姿、夏如芝、陳凱琳4大性感孕媽咪大集合，懷孕這麼辣可以嗎？（圖／Bella儂儂提供）

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

Bella儂儂, 懷孕, 孕婦, 王思平, 趙孟姿, 夏如芝, 陳凱琳
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