擁有柏金包才能加入！日本「愛馬仕富婆會」超瘋狂　每月交流搶包

記者王蓁蓁 / 綜合報導

作為女孩們心目中的夢想包HERMES（愛馬仕），讓全世界的女性都為之瘋狂，前陣子的火熱陸劇《三十而已》讓我們一窺人手一只愛馬仕的上海貴婦圈，在日本黃金時段的綜藝節目《松子會議》，更是採訪了由一群貴婦們組成的「愛馬仕富婆會」，每個月定期舉辦一次「搶包」交流活動，分享心得跟招數，而入會資格就是展示你擁有的柏金包。



▲《松子會議》採訪擁有柏金包才能加入的「愛馬仕富婆會」（圖 / 翻攝 Bili Bili，以下同。）

節目中首先詢問貴婦們：「柏金包有什麼好的嗎？」她們齊聲表示「因為很難買」、「太難搶了，不管什麼顏色，都一定會買」。



除了用料講究、做工繁複，愛馬仕還有一個潛規則，柏金包、凱莉包、Constance等熱門款，通常並不會大剌剌展示在店上，必須先「配貨」才能擁有，意即想買這些包得先買其他商品，慢慢和店員搏感情，除非你是超級VIP，店員們才會拿出包款讓你看。

日本愛馬仕富婆會的成員們甚至組成了「愛馬搜查」小分隊，為了買到心儀的包款，跑遍各大愛馬仕店面「搜查」，直到入手為止，果然是貧窮限制了小編的想像！

她們也有一些秘密的口袋店面，這些店會有較罕見的包款，但即便貴婦們已經熟門熟路了，也可能還是要跑上幾趟，才能擁包入懷，如此更增加想入手的渴望，也凸顯了愛馬仕包包的珍貴。

節目中，一位貴婦拿出了一只30、40年前祖母在巴黎總店購入的柏金包，她表示，將來會再把包包傳給女兒，讓女兒一出世就能擁有柏金包。

這名貴婦為了搭配服裝，共入手4款柏金包，問到如何保養時，她表示她從未保養，甚至沙灘鞋也直接放進包裡，就如同柏金包的繆思Jane Birkin，隨心所欲地使用，直到快壞了再購入下一個，至今Jane Birkin手上也只有5個柏金包而已，可見包款的作工與耐用程度。