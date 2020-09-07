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譚松韻減肥秘訣揭曉！貪吃嘴也能靠5招瘦出錐子臉

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《以家人之名》是近期最火紅的話題陸劇，也讓主演的譚松韻、宋威龍和張新成為近期話題王。特別是譚松韻飾演的女主角李尖尖，近期被兩位帥氣又炸甜的哥哥大開撩，真是把螢幕前的你我甜暈了，好想變成李尖尖呀！

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

戲上讓人羨慕，戲下可愛又純粹的個性更是討喜，男生女生都圈粉無數！但最讓人眼紅的是，其實譚松韻今年已經30歲囉！透過細心的肌膚保養與身材管理，讓她視覺年齡堪比中學生，穿起制服更是完全零違和，甚至比宋威龍（1999）、張新成（1995）兩個弟弟還顯嫩。

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

不過，過去的譚松韻也被嬰兒肥所困擾著，身體不胖就偏偏胖臉，加上天生的圓臉型和嬌小身材，在螢幕上很吃虧，特別容易被拍得像顆丸子。

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

但經過她超努力的減肥，如今的譚松韻不但甩肉成功，連圓臉也順利變為錐子臉了呢！究竟她的減肥＆身材管理的秘訣是什麼呢？讓我們一起往下看吧～

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

譚松韻減肥秘訣1：吃對食物比吃少食物更重要

認識譚松韻的人都知道，她其實是個標準的吃貨，看見美食難以抗拒。像是拍攝《嚮往的生活》節目時，在蘑菇屋中譚松韻看見滿桌好料在眼前，貪吃的嘴是完全停不下來！相比張子楓的細嚼慢嚥，譚松韻的快樂吃相直率的可愛。

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

譚松韻曾經在綜藝節目上提到：「所有美食中，我又特別偏愛火鍋，甚至可以一週都吃火鍋，且研究這火鍋到道不道地！不過拍戲需求我就會開始減肥。我的減肥方法主要有兩點：運動和控制飲食。」

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

所以火鍋怎麼吃才能不長肉呢？首先，澱粉攝取上會盡可能降低，好比說熱量低的冬粉，看似很健康但是往往會吸滿高熱量的湯汁，吃了很容易熱量爆卡。

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

吃火鍋料也有訣竅，加工手續越多的食物往往熱量也較高，不如選擇原型食物如肉片類、蔬菜類來的健康。最後是關鍵的調料，沙茶、豆瓣醬、芝麻醬、香油辣油都是高熱量地雷，醬油和醋會是更好的選擇。

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

譚松韻減肥秘訣2：集中吃飯時間，嘗試168斷食

日常飲食方面，譚松韻分享自己是不吃晚餐的，真的很餓也只會吃極少量。早餐正常吃、午餐剛剛好不吃撐，是標準的「早餐皇帝、午餐平民、晚餐乞丐」派。

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

我們可以和譚松韻一樣掌握著168飲食法，假設9點吃早餐、17點前就吃完最後一餐，也就是不吃晚餐；又或者可以1點吃第一餐早午餐，這樣最後一餐只要在晚上9點前進食完就可以囉！

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

想讓減肥效果更顯著，可以再多留意這幾點！首先均衡分配營養，蔬菜>肉類、蛋白質>主食米飯，麵包高碳水高熱量能不碰則不碰；其次，盡量選擇粗糧、低脂肪類型的肉蛋奶，和高纖維類型蔬菜；最後，烹飪方式少油少鹽，避免油炸紅燒、降低額外熱量攝取！

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

另外特別叮嚀大家，減肥期間千萬不要餓肚子！！對的時間吃的對食物，遠比少吃更重要，也較能持之以恆唷！

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

譚松韻減肥秘訣3：美食分著吃

如果碰上真的想吃的甜點、美食，也不用過度忌口全部拒絕（鬆了口氣～～）我們可以有訣竅的吃，透過「分享」來減少慾望和熱量，就能滿足舌尖享受又順利不長肉囉。

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

譚松韻減肥秘訣4：沒事多喝水

多喝水好處多多！幫助循環、代謝、排毒，皮膚變得水嫩還能增加飽足感，好處是說也說不完。

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

如果討厭白開水的味道也沒關係，不妨可以切點檸檬片或是放入幾片新鮮水果，來幫水添添味道。

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

譚松韻減肥秘訣5：愛上運動

減肥的關鍵在於創造「熱量赤字」，吃是增加熱量、運動是消耗熱量，當消耗>增加，就一定會瘦！但運動並不是強度越大越好，更重要的是自己喜歡、能長久堅持。

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

如果覺得單一運動容易感到乏味，不妨和譚松韻一樣選擇各式各樣的運動來挑戰，如此耗能同時也可以獲得更多樂趣與動力。

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

另外，也叮嚀女孩們不論做何種運動，運動後一定要搭配拉筋、放鬆緊繃肌肉，身材曲線才會好看修長唷！

▲譚松韻減肥。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自微博＠谭松韵seven、＠剧综达人韩银梅、＠电视剧以家人之名、截圖自/《奇妙小森林》、小紅書＠谭松韵、甄嬛傳劇照

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

以家人之名, 譚松韻, 減肥, 瘦臉, 瘦身
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