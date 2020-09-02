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星巴克「連續12天」買一送一來了！　路易莎黑魂隨身杯下殺85折

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▲▼ 咖啡 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲星巴克買一送一活動又來了。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

連鎖咖啡星巴克又有買一送一活動，此次推出一款Find Your Perfect Coffee 數位活動，民眾只要在即日起至9月13日完成活動，就有機會獲得買一送一、全品項第二杯半價等優惠；另外路易莎開賣首批獨家造型「高質感黑卡隨行杯」，黑卡會員獨享85折優惠價，此時入手相當划算。

▲▼星巴克 。（圖／ＡＰＰ截圖）

▲星巴克線上Find Your Perfect Coffee數位活動，可領取專屬優惠 。（圖／ＡＰＰ截圖）

星巴克線上Find Your Perfect Coffee數位活動悄悄上線，此次以咖啡從農場培育到餐桌上的有趣過程為主題，民眾只要在9月13日前完成活動，每個帳號每日限參與一次，就有機會獲得買一送一、指定品項買一送一、全品項第二杯半價的優惠，前往門市出示憑證兌換即可。

▲▼ 咖啡 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲路易莎開賣「黑卡隨行杯」優惠價502元 。（圖／品牌提供）

同時，路易莎開賣「黑卡隨行杯」，並且享有黑卡2.0消費集點優惠，480ml杯款以黑色系高質感打造，杯口寬大、清洗方便還可以拉花，且霧面磨砂杯身不易留下指紋，具有保冰6小時、保溫6小時的功效，一手掌握攜帶方便，目前黑卡會員獨享85折優惠價502元。

▲▼ 咖啡 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲cama café 9月會員專屬優惠， 9 ／2至9 ／8大杯冷萃咖啡系列現折15元 。（圖／翻攝自官網）

cama café在9月也有會員專屬優惠，每週推出不同折扣組合，9 ／2至9 ／8大杯冷萃咖啡系列現折15元，9 ／16至9 ／22大杯冰拿鐵不寄杯第二杯7折、最後一週9 ／23至9 ／29大冰風味拿鐵系列現折15元優惠。

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