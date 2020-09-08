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許瑋甯：去感受愛與被愛，時間會把你變成一個有故事的人

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舉手投足都是戲，對一個演員來說，或許是最恰當的美譽了，投入在坂本龍一詩意的旋律中，對焦在攝影鏡頭觀景窗裡的她，像是希臘導演安哲羅普洛斯電影裡的角色，在須臾的動靜之間，即使沒有對白、沒有矯情的情緒，依舊能夠用內蘊的情緒穿透膠卷，告訴你關於她的動人故事。

過去的已經過去了，而未來並不可知，所以要努力活在現在，才不會有遺憾。

用長鏡頭構築的人生歲月，這十幾年來在觀眾視線中的，是許瑋甯越來越具味道的演技，從小螢幕到大銀幕，再從電影世界走進舞台劇，身為演員，她沒有錯過任何一種表演形式，沒有拒絕走出舒適圈，而是燃燒自己的最大值，挑戰嘗試演員的各種可能；在不剪輯的實境人生中，無論是面對親情、感情還是友情，則是知足地享受著每分每秒的真實，瑋甯說：「過去的已經過去了，而未來並不可知，所以要努力活在現在，才不會有所遺憾。」

美好回憶釀成20年

除了香奈兒的彩妝服裝，瑋甯纖細手腕上配戴的香奈兒J12腕錶，更是耀眼，精工鑽飾所折射出的光芒，映照著她深邃如炬的眼神，是最佳女主角般的存在。J12腕錶問世於千禧年，陪伴小香粉絲走過20個年頭，多年來在雋永的性格中，不斷玩味出新樣貌，擁有一票忠實的追隨者。成就經典縱使需要保持血統，但J12沒有因此拘泥於傳統，而是在變與不變之中取得平衡，不斷突破定義。無論是經典黑、白錶款，或是今年加入的「白承載黑」新款，比起時間與裝飾功能，J12更像是收藏「美好回憶」的載體，有著在計時功能外的深刻意涵，在某些時刻咀嚼回味，時針分針跳動的速度，如心跳般悸動。

關於「美好回憶」，瑋甯與J12所帶來的意涵有著不謀而合之處，問問瑋甯，如何去看待人生過去的20年？她說：「20年對我來說，不是一個數字，我不會以物理的方式去定義它，人生這麼長，我們不要困在任何窠臼與定義中，應該以『美好回憶』來做取決，如果你問我人生過去的20年是什麼？我會說它是一段幸福快樂、一段幸運珍貴的體驗。」

人生這麼長，我們不要困在時間的定義中，應該以「美好回憶」來做取決。

而對於瑋甯來說，所謂的「美好回憶」裡，又是包含了怎樣的風景呢？瑋甯接著說：「對我來說就家人們，家人在我的生活裡占了百分之八十，沒有工作的空閒時間，基本上都是和他們膩在一起，和家人在一起的時光，讓我感覺到滿足充實。」

零後專注當下

電視電影圈穿梭自如的這些年，「演戲」對於瑋甯來說，是一種天賦與本能，多次提名金馬獎，拿過金鐘女配角的實力，不會有人對她的演技提出質疑，她大可安逸地在自己熟悉的領域上正常發揮，身體裡的戰鬥因子不斷告訴自己，要有挑戰，才能更再次蛻變。今年演出舞台劇《我的大老婆》，則是對技職的磨練與進修，她說：「舞台劇是讓我重整再出發的舞台，表演、講話還有肢體呈現和過去鏡頭表演完全是兩回事，站在舞台劇的舞台上，過去16年累積的東西全部歸零，那是一件很恐怖的事情。但後來覺得，越不安其實是好事，代表自己還有進步空間、還有擔憂，以及不足的地方。」

舞台劇說來神奇，它猶如Live直播不能NG重來，藉著演員在表演時，一點一滴堆疊出的能量，和觀眾形成一個微妙的場域，除了演員之間對戲，同時也要感受台下觀眾的呼吸，瑋甯繼續說：「那是一個必需要活在當下的狀態，要有高度的專注力。一開始很緊張，但還好和我對戲的琄姐、姚坤君老師、城城哥等，都給我很大的安全感，那種向心力是很奇特的，大家都像是一家人般。所有資深演員都是這樣的，劇場就是個充滿魔力的地方，大家到排練場，就是把自己歸零，重新檢視自己，或是找到更多不同的可能，然後再回到鏡頭前時，會碰撞出不一樣的火花。」

越不安其實是好事，代表自己還有進步空間、還有擔憂，以及不足的地方。

關鍵是越活越年輕

這次拍攝時間在8月初，恰逢瑋甯生日當週，身邊工作人員在拍攝現場替她準備了驚喜，除了基本的蛋糕、美食，還邀請演藝圈好友們共襄盛舉，現場充滿了愉悅的氣氛。酒酣耳熱的慶生模式，相信對許多人來說，是一年一次的重要儀式，過去的瑋甯也是這樣的，不過這幾年，她對「生日」這件事，有了不同的看法，她說：「28歲之前，每到生日都一定會大肆慶祝，找朋友辦Party，搞很誇張的 Dress Code，但28歲之後就完全沒有這樣的想法了，儘管身邊朋友好意鼓吹慶祝活動，但不知道為何，就是提不起勁。這幾年到了生日，反而是會選擇和家人以及好朋友在一起。後來才發現自己體認到一件事，生日應該是對生育你長大的人表達感謝的日子，簡簡單單和家人吃個飯，而不是自己跑出去開心。」

每過一次生日，又長了一歲，害怕變老的人不在少數，身為七年級中段班，跨過了30代的中線，瑋甯對於用時間定義的年紀數字，有另一番淬鍊後的體悟，她說：「如果在成長過程，我們就被灌輸『越活越年輕』的觀念，是否現在大家的心態會比較不同？我一直都相信心態會影響你的外貌，所以年紀對我來說不是重點，而是你選擇怎樣去過自己的人生，如果你願意相信『越活越年輕』，你的生理和心理都會跟著改變，也不再會去懼怕所謂的生老病死，而是明白生而在世總會有到終點的時候，對於生命也就更了然於心了。」

如果你願意相信『越活越年輕』，你的生理和心理都會跟著改變，對於生命也就更了然於心了。

不走在誰的時間軸上

漸漸離開呼朋引伴的喧鬧生活，把家人擺在第一順位，除了工作和幾位特別親近的閨蜜外，現在的瑋甯把更多的時間留給自己，儘管不做什麼事，也是一種安穩。但身在科技發達的3C時代，無論是透過怎樣的媒介，動個手指傳個簡訊就可以知道對方在哪？在做些什麼？這樣的便捷度，必要時刻為現代人帶來了便利性，但如果在非必要時刻，只是想打發時間，可能會對別人造成困擾，關於這點，身為「不給黏」的上升雙子，瑋甯也有自己的經驗談，她好氣又笑地說：「我是一個相當需要私人空間的人，屬於自己的獨處時間，不喜歡被不熟悉的人打擾，身邊比較親密的朋友都知道我的個性。當然經常來往的也都是同類型的朋友，但有時會收到不熟朋友的簡訊關心，如果是已讀不回，可能對方就會開始連傳簡訊，把人搞得很焦慮。」

用自己的方式改變對方的節奏，甚至強迫別人對應自己的時間軸，或許有時該築一道門，把鑰匙交給了解你的那些人，自然能把不懂你的人隔絕於門外。她繼續說：「一開始可能還會禮貌性的回覆，但想想，為什麼要讓別人知道我的行程？為什麼需要向別人解釋我的人生？事實上是這樣子的，你也不需要為了關照別人，去打亂自己的時間、改變自己的節奏，不需要活成別人想要的樣子。」

你不需要為了關照別人，去打亂自己的時間、改變自己的節奏，不需要活成別人想要的樣子。

隨心所欲 放膽去愛

笑說自己是為浪漫而生的太陽獅子女，這幾年在感情上，瑋甯也有和過去不同的體悟與看法，認為兩個人的相處是「重質不重量」，如果對方在日常生活能夠製造小驚喜，會讓她備感溫暖，瑋甯說：「比起過節日，我覺得在日常生活中不時有些貼心的舉動，比起情人節、聖誕節這些更有情趣，兩個人之間重要的是相處與經營，不要讓對方有不安全感，真誠對待彼此不說謊，都是很重要的。」

或許有些人，面對感情有時躊躇、有時害怕，不管是想談戀愛又或是害怕遇到玩咖，內心多少有些掙扎與疙瘩，瑋甯說：「我建議女孩們，如果人生中有一段可以隨心所欲的時光，應該要去認識更多不同領域的人，在有規範的安全範圍內，去享受生活，去感受愛與被愛，慢慢地累積自己的視野，時間會把你變成一個有故事的人。不要害怕浪費時間，因為有過浪費，才會懂得珍惜，那些後悔與傷口，無形中都會讓人成長，都會轉化成妳未來的養份。」

女人可以妥協，但千萬不能委屈自己。『妥協』跟『委屈』是完全不同的，規劃時間找有興趣的事情來做，在這些事情裡重新找到自我價值以及成就感。

去享受生活，去感受愛與被愛，慢慢地累積自己的視野，時間會把你變成一個有故事的人。

往前走不要停下來

對於現階段生活感到飽滿，在私生活與工作間取得最好的平衡，現在的瑋甯沒有任何空虛或懷疑。而許多和她同齡的女性，或許已經走入家庭，家庭生活儘管需要全心全意付出，但柴米油鹽醬醋茶的瑣事，有時會讓許多女性失去自己，關於這點，瑋甯也有一些看法：「女人可以妥協，但千萬不能委屈自己。『妥協』跟『委屈』是完全不同的，委屈了誰來心疼妳？到時候最心疼你的還是爸媽，甚至妳只能心疼自己，這樣多可憐？我認為儘管結婚生子，還是要保持自我，如果你已經捨棄自己了，沒關係，再去把心找回來，規劃時間找自己有興趣的事情來做。妳要在這些事情裡重新找到自我價值以及成就感。」

時間給瑋甯最好的禮物，除了「美好回憶」外，表露於形的，是更加動人的氣質，而藏於內的，是一顆勇往直前的無懼之心，最後她說：「我經常勉勵自己和朋友，除了好好活在當下，更應該要往前走，永遠不要停下來或是後退，就算往前的那步有多難，但跨出去了就不嫌晚，從此刻開始改變。」

不要害怕浪費時間，因為有過浪費，才會懂得珍惜。

除了好好活在當下，更應該要往前走，永遠不要停下來或是後退，就算往前的那步有多難，但跨出去了就不嫌晚，從此刻開始改變。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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