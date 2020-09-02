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2020秋冬髮型髮色3大流行趨勢　換上「微線感瀏海」秒有時尚氣勢

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▲▼2020秋冬髮型髮色3大流行趨勢。（圖／品牌提供）

▲夏季倒數中，先來了解今年秋冬髮型趨勢為換季新髮型做好準備。(圖／品牌提供，以下同)

記者張毓容／綜合報導　

隨著夏季逐漸進入尾聲，或許你已買好最新秋彩，迫不及待要迎接秋季的來臨，但你的髮型也準備好換季了嗎？今年秋季流行什麼髮型或髮色搜好了嗎？還在迷惘的人別怕，2020秋冬3大髮型＆髮色流行趨勢都幫你準備好了，不管長髮短髮都一定要嘗試看看，時髦百搭還秒變時尚潮流人士。

▲▼2020秋冬髮型髮色3大流行趨勢。（圖／品牌提供）

▲▼2020秋冬髮型髮色3大流行趨勢。（圖／品牌提供）

＃微線感瀏海

對於現在髮型很滿意，不想大改但又想有點變化的人，不妨試試用瀏海變化出一點小巧思。抓取前額一側部分髮絲造型而成的「微線感瀏海」，是2020年秋冬時裝伸展台上的髮型亮點之一，透過簡單的旁分瀏海微整，即可修飾臉型、營造出氣質滿點的高階時尚氣場，不僅能與低馬尾髮型搭配，更可與短髮組合出自然不造作的率性風格。

其實「微線感瀏海」一點都不難，自己在家就能搞定。首先將瀏海往一側旁分，以手指輕輕搓揉瀏海髮絲，創造出紊亂交錯的髮絲紋理與線條層次，再沾取少量髮凍將瀏海固定，接著使用造型噴霧為整理髮型定型，最後再以鏡光霧為髮絲打造出光澤感就完成。

▲▼2020秋冬髮型髮色3大流行趨勢。（圖／品牌提供）

▲▼2020秋冬髮型髮色3大流行趨勢。（圖／品牌提供）

＃短俏系撩耳鮑伯

曾風靡全球、掀起熱潮的「BOB鮑伯頭」，今年秋冬再度大勢回歸！俐落、前衛、擁有超強修飾效果，且能完美襯托五官立體度、各種臉型皆能駕馭的鮑伯頭，是各大伸展台超模與時髦女子的定番愛用髮型。有別於以往的形象，2020秋冬主打「短俏系撩耳鮑伯」，保留原有鮑伯頭造型中的經典圓弧剪裁，將焦點著重於髮尾外翹弧度，營造出帶有復古風情的俏麗活潑感。

「短俏系撩耳鮑伯」的造型重點就在外翹的髮尾，首先使用熱工具平板夾將髮尾向外捲出弧度，接著將兩側髮絲勾於耳後梳整服貼，最後搭配強力定型噴霧定型，並以護髮噴霧打亮，營造髮絲柔順光感後即輕鬆搞定。

▲▼2020秋冬髮型髮色3大流行趨勢。（圖／品牌提供）

▲▼2020秋冬髮型髮色3大流行趨勢。（圖／品牌提供）

＃混血感挑染：焦糖布蕾咖、提拉米蘇棕

近來超夯的歐美混血感挑染髮色到今年秋冬依然持續熱燒，尤其是以深褐色結合杏白色光澤挑染線條所調配出的「焦糖布蕾咖」及「提拉米蘇棕」，運用褐色濃度、冷暖色調的調整，同時搭配多層次、色度的挑染技巧，以不規則的方式混搭於髮絲之間，打造出猶如咖啡拉花的混血系風格，是2020秋冬必備的大勢髮色。「焦糖布蕾咖」適合白皙與偏鵝黃肌膚，「提拉米蘇棕」則可完美襯托健康的小麥膚色。

挑染混搭色調的「焦糖布蕾咖」與「提拉米蘇棕」，在不同光影下會呈現出各種髮色變化，不僅能帶出髮絲線條中的律動感，更能提升整體氣質，散發滿滿的歐美混血感，吸睛度十足。

適合搭配造型髮品

▲▼2020秋冬髮型髮色3大流行趨勢。（圖／品牌提供）

▲RF荷那法蕊 STYLE 西蒙德木鏡光霧，200ml，NT$1,000。

輕柔細緻晶霧質地，可滋養髮芯、改善乾燥髮質，防止毛髮帶靜電，立即柔潤髮絲閃耀出鏡面光澤。

▲▼2020秋冬髮型髮色3大流行趨勢。（圖／品牌提供）

▲rahua 神奇核果熱修護輕盈滋養霜，60ml，NT$1,800。

專為一般至細軟髮質、染燙過後與經常日曬的秀髮打造，被譽為「熱風防護罩」。輕盈的乳霜質地，少量就能讓髮絲恢復活力，呈現柔順光澤，並能修護、強韌髮絲，防止吹整及梳髮造成受損斷裂。

▲▼2020秋冬髮型髮色3大流行趨勢。（圖／品牌提供）

▲巴黎卡詩 黑鑽極萃逆時聚光熱活精華，150ml NT$ 2,000。

運用2大抗老黑科技並添加玻尿酸、維他命E與萊雅專利成份SP94，能長效持久潤澤、強韌豐盈髮絲，同時提升秀髮防禦力與光澤，能對抗高達230°熱工具傷害，同時使秀髮更易造型吹整。

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關鍵字：

2020, 秋冬, 髮型, 髮色, 趨勢, 秋冬髮色, 挑染, 染髮, 瀏海, 鮑伯頭
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