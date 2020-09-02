可導航、尋找手機也太酷！LEVI'S攜手GOOGLE「智慧夾克」第二代登場

記者王則絲／台北報導

科技的發達總是遠遠超過人們的認知，像是人工智慧、機器人、智能眼鏡⋯⋯等發明的出現，讓那些從前看來遙不可及的產物如今近在咫尺，而科技與服裝布料的結合也是一項持續進行中的挑戰。其實早在2017年時，丹寧品牌LEVI’S®便與科技巨擘GOOGLE聯手推出了第一代「智慧丹寧夾克」，今年兩品牌再度合作，經過了全面性的技術提升，並增加女裝版型，重磅迎來第二代「Jacquard™智慧丹寧夾克」。

▲LEVI’S®與科技巨擘GOOGLE重磅迎來第二代「Jacquard™智慧丹寧夾克」，將於9／3上市。（圖／品牌提供，以下同）



由GOOGLE科技部門ATAP所研發出來的Jacquard™技術，指的是將科技織入日常生活必備用品中，亦是一種穿戴式科技，能讓使用者不須時時手持裝置，便能使用眾多基本功能。

LEVI’S®便祭出其經典百搭的牛仔夾克，攜手GOOGLE利用此技術創造出「智慧丹寧夾克」，建立於第一代的基礎上，第二代同樣維持讓使用者將手機放在口袋，雙眼盡情享受周遭事物的初衷，但是將織於袖口的智慧感應元件縮得更小、更為融合，並能透過4種簡易的手勢隨時控制手機，包括多達19種細節功能，還能夠「更新」來使用不定期加入的新功能，讓實用性能不斷提升。在款式方面則增加女生版型，以及溫暖的羔羊毛Sherpa丹寧夾克選擇。

【第二代智慧夾克】的功能：

音訊：音樂播放與暫停，不同曲目切換以及曲名回報

追蹤：計數器、地點、目前時間，以及尋找我的手機

導航：聆聽前往目的地的下一個路線，以及預估抵達時間

智能助理：詢問Google智能助理，以及查詢我的一天行程

相機：遙控喚醒相機功能並進行自拍

燈光：可在三種模式之間選擇，並維持亮燈30秒

重要通知：提醒重要通知、來電和訊息、當手機和夾克距離太遠發出警示通知，以及代僱駕駛服務與資訊

▲LEVI'S x Google第二代男款智慧丹寧夾克，售價NT＄5,990、男款智慧羔羊毛Sherpa丹寧夾克，售價NT＄6,990。



▲LEVI'S x Google第二代女款智慧丹寧夾克，售價NT＄5,490、女款智慧羔羊毛Sherpa丹寧夾克，售價NT＄6,590。



類似的智能性能，更常運用於配戴的手錶上，除了許多年輕人的首選Apple Watch之外，也有更新潮、品味的選擇，Louis Vuitton與Nigo聯手打造的LV²聯名系列，從服裝、鞋履到配件一應俱全，其中受矚目的「LV Made」小鴨標誌，也一併躍上了Tambour Horizon智能腕錶。

▲LV Tambour Horizon智能錶能下載與Nigo聯名LV²系列的「LV Made」小鴨標誌面盤，98,500元（不含錶帶）。（圖／翻攝LV IG）



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