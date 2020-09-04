人氣Youtuber「Meg」是小隻女穿搭聖經！153公分也能營造好比例

在 Youtuber 如雨後春筍般冒出的年代，一定要夠有說服力的人才能站的穩陣腳！以身高嬌小著稱的 Youtuber Meg，用平易近人的方式介紹穿搭，不過於負擔的搭配哲學，以及針對同樣是嬌小身形的女孩做的各種主題，讓她的頻道在短時間迅速成為許多女孩最愛。近日她也將造福所有身形比例不高的女孩，推出個人品牌 mini matters，未來身型嬌小的人再也不用擔心買不到衣服啦！





Meg 的頻道除了針對穿搭做出各種主題外，也不時分享保養、旅遊及美食等議題，儂編私心大推他針對每一個季節所推出的評比單元，不管發熱衣還是 Bra Tee，她都用不藏私的把最真實的經驗分享給大家。

而她的個人品牌 mini matters，便是以自身的購物經驗出發，解決矮個子女孩的困擾，在設計上融入她對於古著、日系等服裝混搭的獨特美感，推出各種色彩繽紛別具新意的單品設計！形象照上更營造出一種復古獵奇的氛圍讓人過目難忘。

在首波商品中，Meg 一共推出約 14 項單品，上身從日常百搭的文字 Tee 及落肩的素色上衣出發，另外還有復古味十足的襯衫及 Polo 衫，這次上衣的單品中最讓人難忘的便是一件以針織為材的削肩上衣，Meg 打破許多人草創品牌時主打的安全牌，運用青蘋果綠的色彩呈現搭配奶油白的滾邊，讓這件上衣在帶有復古的色彩中，依然保留了摩登感。







下身類的單品則是亞洲女孩的救星！Meg 在褲款及裙子上皆用極為友善的剪裁，在腰際褲頭處皆加上鬆緊帶讓穿著更舒適，褲管的寬度則寬鬆不過於拘束，讓酪梨形身材的亞洲女孩，都能找到命定的褲款！





TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／mini matters

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