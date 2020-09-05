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日本公認5大超有感瘦身食材！每天都在吃的「雞蛋」也上榜

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減肥期間，除了運動必須持之以恆，飲食更是要小心謹慎！妳以為有運動習慣，三餐就能不忌口嗎？愛美的日本女生告訴妳，怕餓、貪吃也要選對食物吃！下酒菜毛豆竟是超級減肥食物？日本網民公認５大「超有感瘦身食材」！不只孫芸芸愛吃的這個也上榜，這款減脂神物妳每天都在吃！

毛豆

▲▼日本公認5大「瘦身食材」，櫻花族最愛吃的毛豆，孫芸芸愛吃的「這個」都上榜！（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／littlebroken.com、umamigirl.com）

茶餘飯後來杯燒酒配毛豆，阿斯～真的是下班後最暢快的紓壓方法！不過這看似刷嘴（台）的零食，事實上可是日本人最愛的減肥食材！毛豆不只富含膳食纖維，能有助增添飽足感減少熱量攝取、以及促進腸道蠕動，裡頭的蛋白質含量更是是牛奶的 12 倍之多！也難怪有日本人又把它稱為綠色牛奶呢～

雞蛋

▲▼日本公認5大「瘦身食材」，櫻花族最愛吃的毛豆，孫芸芸愛吃的「這個」都上榜！（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／food52.com、breakfastfordinner.net）

在眾多的瘦身菜單中，雞蛋真的是固定班底！不過妳知道嗎？雞蛋之所以能擠進五大減肥食物中，是因為它豐富且營養的蛋白質能補足飽足感，取代米飯攝取，更重要的是，每顆雞蛋的熱量僅僅只有 70 卡路里！熱量低又吃得飽，減肥少了它怎麼行？

酪梨

▲▼日本公認5大「瘦身食材」，櫻花族最愛吃的毛豆，孫芸芸愛吃的「這個」都上榜！（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／twopeasandtheirpod.com）

什麼？油質含量豐富的酪梨竟然也上榜？別意外！酪梨看似油脂高、營養豐富且比雞胸肉的熱量高，但它含有大量不飽和脂肪酸，可以降低胃部的消化速度！在三餐中加入些許酪梨搭配實用，不只能抑制食慾，還能讓妳吃得少又容易飽！當然了減肥期間營養也不能少，酪梨中富含的葉酸、鉀和維他命E能補足體內所需動力，也能讓妳更有飽足感，就連孫芸芸都愛吃！

鮭魚

▲▼日本公認5大「瘦身食材」，櫻花族最愛吃的毛豆，孫芸芸愛吃的「這個」都上榜！（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／cookingclassy.com、bakerbynature.com）

營養專家、健身教練總是提醒，紅肉的不飽和脂肪酸含量高，熱量高又容易引起三高！若想要瘦身不如試試清蒸魚吧！魚類的熱量低、營養價值高，其中又屬鮭魚及鯖魚所含的 omega-3 脂肪酸特別豐富，以魚當主食既能填補飢餓感，更能提升整天的元氣！不過儂編也提醒，魚的處理方式最好以清蒸為主，並避開油炸、大炒，吃起來會更加健康無負擔喔！

亞麻子

▲▼日本公認5大「瘦身食材」，櫻花族最愛吃的毛豆，孫芸芸愛吃的「這個」都上榜！（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／korechiro.com、thebossykitchen.com）

時常將減肥掛嘴邊的女生，一定會聽過亞麻子！這種食材含有抑制食慾的 omega-3 脂肪酸，以及有助增加飽腹感的 omega-6，搭配優格或沙拉一起食用既美味又低熱量，是近年很受歡迎的健康食物呦！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

減肥, 減脂, 瘦身, 食材, 食物
fashion.net

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