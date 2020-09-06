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日男票選「最受歡迎女鞋」Top5！第一名CP值高到嚇壞網友

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我們雖然不鼓勵女孩為取悅他人而打扮，但如果自己喜歡的東西，剛好男生也喜歡，那就沒有道理不穿了，你說是不是？正好日本《MINE》雜誌，近期釋出了一個由20~30歲男性票選出來的「最受歡迎女鞋排行榜」，其中大部分的鞋款都非常符合時下女性的穿搭喜好，所以儂編特別整理出以下5款，約會成功率100%的好感美鞋！ 

跑鞋

▲▼約會成功率100%！日本男生票選「最受歡迎Top5」女鞋，「第一位」嚇壞網友、獲封CP值最高！（圖／Bella儂儂提供）

擁有流線型輪廓的機能性跑鞋，即便不用來跑步，作為日常走路鞋也能讓腿部線條看起來更修長。特別是近幾年運動品牌為了討好女孩，紛紛推出色彩繽紛、大底增厚的款式，讓你即便不穿高跟鞋，也能悄悄增高2～3公分！

魔鬼氈鞋

▲▼約會成功率100%！日本男生票選「最受歡迎Top5」女鞋，「第一位」嚇壞網友、獲封CP值最高！（圖／Bella儂儂提供）

不得不說，魔鬼氈鞋是個讓人跌破眼鏡、相對冷門的鞋款，不過這對許多不愛綁鞋帶的女生來說，也不失為一個好消息！而男生之所以會喜歡魔鬼氈鞋，是因為給人一種類童鞋的可愛萌趣感，所以如果想偷偷靠鞋子賣萌，選它準沒錯！

低筒板鞋

▲▼約會成功率100%！日本男生票選「最受歡迎Top5」女鞋，「第一位」嚇壞網友、獲封CP值最高！（圖／Bella儂儂提供）

根據儂編長期的觀察，懂球鞋的女孩在男生心中非常加分，所以比起可愛俏皮的甜美風球鞋，中性款式反而更能吸引到男生的注意。因此低筒板鞋毫無懸念地，登上了本次的排行榜，其中又以帆布款為佳，所以女孩們不妨趁周末去採購一下吧～

皮革小白鞋

▲▼約會成功率100%！日本男生票選「最受歡迎Top5」女鞋，「第一位」嚇壞網友、獲封CP值最高！（圖／Bella儂儂提供）

擁有修長鞋型的皮革小白鞋，不僅女生愛，男生也很愛！這也是許多品牌每年都會持續推出的原因，除了常見的基本長青款，若想讓造型更添趣味性，可以選擇有小巧印花或特殊設計的款式，若剛好又是超限量聯名款，保證你能靠它，順利跟心儀的男生開啟聊不完的話題。

第一名：高筒帆布鞋

▲▼約會成功率100%！日本男生票選「最受歡迎Top5」女鞋，「第一位」嚇壞網友、獲封CP值最高！（圖／Bella儂儂提供）

前面四雙儂編沒有特別點出名次，因為我們深信「蘿蔔青菜各有所好」，但第一名的高筒帆布鞋就要特別花一點篇章好好介紹了！高筒帆布鞋不只百搭、經典、CP值高，還能營造出讓男生直呼「卡哇伊」的親切感，相信許多人都跟儂編一樣意外：「原來男生要的...這麼簡單！」

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／翻攝自IG@fruition_shop

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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