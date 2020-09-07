美白乳液擦的時間、成分都要精打細算！7款身體乳網友激推

女人季季追求的，莫過於透亮、白皙的膚質，防曬只是基本功，美白乳液才是每天不可或缺的核心程序！不過關於美白乳液的流言蜚語這麼多，哪一項是真的，哪一項又只是謠言？這回儂編一一替妳解惑。美白乳液可以白天擦嗎？不同亮白成分的區別又是什麼？７款話題身體乳推薦，想要招招精準拯救暗沉肌，美白乳液挑選也要精打細算！



美白乳液可以白天擦嗎？





到了夏天，想要找一瓶精準、有效的美白乳液實質困難，但最讓眾女性疑問的是，這些有著美白功效的身體乳真的有效嗎？白天擦會不會也有反黑的問題？其實啊，妳想的沒錯，美白乳液中添加的美白成分與妳的臉部保養品並無區別！無非就是政府認證的傳明酸、水楊酸、洋甘菊萃取物等配方，的確能有效抑制黑色素形成，同時也能淡化暗沉～不過在挑選上也要小心，不同成分的美白乳液擦的時間也不同，若是選錯可是會黑更快呢。

擦乳液時間和成分息息相關





舉例來說，像是成分中是以脂溶性維生素C、洋甘菊萃取物、二炳基聯苯二醇、維生素C葡萄糖苷等溫和性亮白配方為核心的美白乳液產品，雖然美白效果沒那麼強效，但這樣的品項就比較適合在白天使用，至於大家熟知的，富含水楊酸、傳明酸、鞣花酸、杏仁酸等酸類美白成分的美白乳液，亮白有感，卻也容易產生遇光反黑的問題，就較適合晚上使用。當然了，擦美白身體乳就像是在擦臉部美白品一樣，一天最多使用一次即可，才不會造成肌膚不必要的刺激。

Dr.Wu

▲杏仁酸亮白煥膚身體乳 150ml，NT$900。

Dr.Wu的杏仁酸系列，可說是陪伴儂編少女時期，最大的痘痘、暗沉救星，當它公佈說要推出身體乳時，真的讓人很激動。而這款今年剛上市的杏仁酸亮白煥膚身體乳，精巧的外型加上薄透、滑順的水乳質地，擦上肌膚清爽不帶黏膩感！此外它以2%杏仁酸及2%水楊酸複合而成的黃金配方，更能替你擺脫暗沉，改善粗糙膚觸～最重要的是，其成分無添加酒精、人工香精，溫和不刺激，敏弱肌也適用，是今年夏天最亮眼的新秀呢！



妮維雅



▲《妮維雅》美白潤膚乳液，NT$259。

來自德國百年護膚品牌妮維雅（NIVEA），這款乳液榮登網友票選1位其實並不意外～打開各大美妝討論版滑一滑，妳會發現，它不僅是女孩們公認的評價回購清單之一，更是《屈臣氏》蟬聯6年銷售NO.1的熱銷明星產品。以比檸檬的維他命C含量高50倍的卡姆果美白成份為基底，不只白天也能安心使用不反黑，清爽不黏膩的質地就連儂編都一用就愛不釋手 ~



嬌生



▲《嬌生》美體主張 煥采透白乳液，NT$149。

很多人都說，新生兒的肌膚擁有100%的水嫩度，而到了18歲後肌膚狀態便會加速走下坡，專為照顧嬰兒肌膚起家的《嬌生》，將乳液視為保養的重要環節，同樣也推出了以美白為主打的身體乳，其質地比凝霜更清爽，更富含維生素B3、維生素C等亮白抗氧化成分，除了帶給肌膚煥然一新的透白光澤，還讓你的肌膚的視覺年齡小3歲。



凡士林

▲《凡士林》瞬效亮白修護潤膚露，NT$398。

凡士林( Vaseline )是許多女生家中常備的好物，便宜又大碗的特性更是小資女們不惜一打一打買的主要原因 ，而這款富含果酸及維生素原A的高CP值亮白身體乳液，能將曬後乾燥、黯沉的肌膚還原最自然的膚色，清爽的水潤質地加上內含微量的薄荷元素，讓你在悶熱的夏天擦上它也不會黏膩難受。



BIOCHEM倍優

▲《雅聞倍優》 LPA亮白保濕全效精華脂，NT$1500。

說到雅聞倍優，儂編對它的第一印象就是「蕭敬騰代言」，這個能成功收服媽媽姐姐們的台灣自創品牌可不只是空有外表！這款LPA亮白保濕全效精華脂，標榜「擦完也能馬上穿上貼身的衣褲馬上出門！」清爽的水乳質地，不但不黏膩好塗抹，其中更結合了膠原蛋白、玻尿酸、角鯊烷等滋潤成分，亮白之餘亦能保濕嫩膚，也是成為不少部落客、網友的愛用清單之一。



SAHOLEA森歐黎漾

▲《Saholea》水漾薔薇玻尿酸美白身體乳，NT$499。

你可會對《Saholea》有些陌生，由MIT研發製造的護膚產品，將現代人最在意的有機、天然等植萃成分化作日常保養，這款網友私房回購美白聖品-玻尿酸美白身體乳，成分中除了含有小分子玻尿酸，能有效補水減少肌膚乾燥；同時更具有超強美白配方－熊果素，能有效阻礙黑色素形成。此外Saholea一系列產品皆不含矽靈，即使每天使用也不會對毛孔造成負擔。



S’SIWISS小瑞士花園

▲S’SIWISS小瑞士花園綿羊純淨水感美白防曬乳 SPF50，NT$678。

若是有一款能兼具防曬、美白與嫩膚的產品，真的會是夏天一大福音！來自英國的頂級香氛保養品牌－S’SIWISS小瑞士，其下這款暢銷美白防曬乳，不僅僅是防曬品，更是亮白嫩膚的新選擇～除了以植萃成分為主打，裡頭更添加了熊果素作為美白主力，再加上能鎮靜、收斂毛孔的歐蓍草萃取、歐錦葵萃取、羽衣草萃取，以及可活化角質促進代謝的香蜂草萃取、黃花九輪草萃取等多項天然植物性成分。使用起來溫和且親膚，很適合早上外出使用呢。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／stealthelook、truebotanicals、parsleyhealth、people

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