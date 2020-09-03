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樂高版《哈利波特》「斜角巷」！衛氏法寶、魔杖店　全長超過一公尺

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編輯／Emily　圖／翻攝自Facebook@LEGOTaiwan、lego.com、prtimes.jp

樂高（LEGO）近期才和IKEA聯手打造積木收納櫃，現在又推出超強新品來搶錢啦！這次與超人氣的《哈利波特》合作，將故事中的「斜角巷」實體化，魔杖店、魁地奇用品等商店全用積木完美重現，拼完的成品更長達一公尺，讓麻瓜們也能踏入魔法世界。

▲哈利波特斜角巷樂高。（圖／翻攝自lego.com）

▲哈利波特斜角巷樂高。（圖／翻攝自lego.com）

▲哈利波特斜角巷樂高。（圖／翻攝自lego.com）

樂高這次推出的《哈利波特》系列盒組「斜角巷（75978）」精緻度破表，總共由5544塊積木，拼出總長度102公分的斜角巷街道，裡面包含奧利凡德魔杖店、衛氏巫師法寶店、華麗與污痕書店、疾書文具店、優質魁地奇用品商店、預言家報社與伏林•伏德秋冰淇淋店，粉絲們看到迷你魔杖、飛天掃帚等魔法用品，馬上想起哈利每次開學前去斜角巷採買的場景。

▲哈利波特斜角巷樂高。（圖／翻攝自lego.com）

▲哈利波特斜角巷樂高。（圖／翻攝自lego.com）

▲哈利波特斜角巷樂高。（圖／翻攝自lego.com）

▲哈利波特斜角巷樂高。（圖／翻攝自lego.com）

▲哈利波特斜角巷樂高。（圖／翻攝自lego.com）

除了神還原街道模樣、店面裝潢，這組樂高還附了可愛的人物，讓你能把電影畫面重現，有哈利、妙麗、榮恩、衛斯理太太、雙胞胎、海格…等十四個角色。其中教授吉德羅洛哈、馬份的爸爸魯休思馬份、冰淇淋店老闆伏林•伏德秋和預言家日報的攝影師是這組限定販售的角色。

▲哈利波特斜角巷樂高。（圖／翻攝自lego.com）

▲哈利波特斜角巷樂高。（圖／翻攝自lego.com）

▲哈利波特斜角巷樂高。（圖／翻攝自lego.com）

「斜角巷（75978）」樂高組售價台幣12,999元，已經在台灣樂高官方授權店上市。另外，對哈利波特迷來說也有個好消息，日本東京確定要有全球第二座「哈利波特影城」，裡面會將電影裡的經典場景重現，還有很多拍攝用過的服裝、道具展示，讓民眾真的能感受魔法世界，目前預定2023年上半年完工，現在已經可以開始期待了。

▲哈利波特斜角巷樂高。（圖／翻攝自lego.com）

▲哈利波特斜角巷樂高。（圖／翻攝自lego.com）

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關鍵字：

樂高, Lego, 積木, 哈利波特, 斜角巷
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