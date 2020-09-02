妝容總是看起來很「廉價」！畫出高級臉的3招重點

記者李薇／綜合報導、圖／unsplash

很多女孩都希望自己的妝容精緻、自然，但往往卻畫起來很廉價，一堆顏色鋪在臉上，重點太多、色塊感太重，讓人不免會覺得很LOW，想要讓妝容更加高級，3種方法一定要學會，才能讓整體妝感有如名媛般的完美。

1.底妝不宜過白

最近韓系妝容當道，很多人選擇粉底的時候都會選擇比自己臉還要白的粉底，有時候白得太過誇張，看起來就會像是面具一樣，不但不自然，也會讓人有厚粉感，所以選擇稍微提亮，卻又跟身體差不多顏色的底妝，更加重要，可以讓妝感質感提升。

2.降低臉部的色塊感

每個人都希望妝容可以修飾自己的五官，所以眼影、腮紅、打亮、修容都是一點都少不了，但往往沒耐性暈染開來，就會讓臉看起來一塊一塊的有色塊感，除了掌握好暈染的幅度，挑選對的產品也很重要，像是霜狀或是液狀的頰彩就可以讓妝感看起來更加自然，顯出好氣色。

3.全臉一個重點就好

雖然臉部很多地方需要修改、上妝，但不宜用過多的顏色堆疊，這樣看起來反而很像小丑，比如使用了紅色的唇彩，眼妝就可以使用比較清爽或是自然的顏色帶過，避免臉上一堆重點，看起來很不精緻。

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