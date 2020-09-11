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絕對捨不得弄丟的「精品環保吸管」　LV連吸管刷都是Monogram印花

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自從2019年7月1日開始，政府實施「減塑政策」禁止商家提供一次性的塑膠吸管後，市面上的環保吸管推陳出新，連精品品牌也加入推出「環保吸管」，以下這些品牌動輒上萬元的環保吸管套裝，絕對讓你好好保存做環保，再怎樣都捨不得用丟。

Tiffany&Co.

Tiffany & Co.走很前面，早在2017年在「Everyday Objects」居家生活系列中就曾經亮相「Tiffany & Co. 環保吸管組」，共有白金、K金、玫瑰金三種顏色可供選擇，每款售價USD$250（約NT$7,500），彎曲折起的超可愛設計，更不用說吸管上那一小塊Tiffany 藍的點綴。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不過這款吸管目前已經沒有販售，隨著環保意識抬頭，或許之後還會推出也說不定。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Dior

Dior推出的吸管組合，一組六隻，三隻是金色的金屬吸管閃耀著光芒，另外三隻則是手工吹製的玻璃吸管，上面有著精製的螺旋紋路，定價意外比想像的更易入手，為英鎊120圓（約台幣4,550元），一隻算下來不到800元，似乎更打動消費者的心。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Louis Vuitton

Louis Vuitton 所推出的環保吸管，一組全套共六支，推出以金、銀兩色（各三支）不鏽鋼材質，在外觀的設計刻上了品牌標誌性的 Monogram 包覆整支吸管，就連清洗的刷子也用上了四瓣花的設計。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

除了在吸管的設計上滿是細節以外，用於收納的保護套也做的相當精緻，以經典的 Monogram 及 LV 的帆布皮革，內部則是使用了亮藍色的超細纖維布料相襯，整套質感爆棚的吸管組絕對是兼具環保與時尚的最佳組合！

 

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

 

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不過這款吸管不只外觀奢華，價錢也是同樣奢華，這款 Louis Vuitton 環保吸管組的建議售價為 1,300 元美金，售價為 NT$41,200 元，有關台灣進一步的發售資訊仍待官方確認，有興趣的讀者務必密切注意！

※BY SANDY HSU, TRAVIS HUNG

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

從拳擊手套到私人船艙！你能想到的，愛馬仕這個「神秘組織」幫你完成

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

環保吸管, 環保, 精品, LV, Dior, Tiffany&Co., LouisVuitton, VogueTaiwan
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