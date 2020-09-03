【奧斯塔羅】下半年的貴人運勢如何？

自我的努力固然重要

但要是有機會遇到賞識自己的貴人

那努力就事半功倍了

因此步入2020下半年

你也好奇自己的貴人運勢嗎？

今天就和奧斯老師一起來看

2020年下半年的貴人運勢如何囉？

＜＜直覺選一張牌＞



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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說在2020年的下半年，比較有這樣的緣分在工作上遇到賞識你的貴人或是願意提拔你的上司或主管囉！畢竟這樣的牌組多半代表的是供需行為以及前輩提攜，所以可以看的出來在2020年的下半年，雖然工作勞累程度還是挺高的，但卻有機會遇到願意給你幫助或是給你許多工作建議的前輩。甚至在工作上的努力與付出，在2020下半年都有望讓主管上司看到你的努力及付出，也增加不少對於你的良好印象！因此奧斯老師會建議2020下半年要多把握工作上的機會，好好的表現一下自己囉！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師會說在2020年下半年有望遇到朋友之間的貴人，畢竟這樣的牌組多半代表的是友情以及互動相助！所以可看的出來在下半年有望認識些新朋友，可以給你許多人生方向的建議或是迷惘狀態時給你適當的幫助，讓你面對生活上的事情或是困難都適時的給你許多幫助。因此奧斯老師會建議你2020下半年，可以的話就盡量參加一些社交活動，多讓自己露露臉讓自己有機會可以認識一些新朋友，畢竟這組牌的朋友貴人，多半代表的是新朋友而不是舊有的朋友圈，所以若是2020下半年有機會認識新朋友或是參加社交活動，就不要再發懶了，要好好的多認識新朋友囉！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說在2020年下半年，你的貴人就比較偏向在財運貴人這方面，畢竟這樣的牌組多半代表的是金錢運勢或是財富增加的情況！所以奧斯老師會提醒你下半年若是有投資理財的規劃，都可以多透露在目前的生活圈或是朋友圈，有望遇到跟你同樣想法的前輩，適時的給你一些投資建議或是給你一些開拓財源的方向。而這樣的幫助，也都有金錢入帳的機會喔！所以2020下半年的財運也還算不錯，適時的有貴人相助也讓你有財運加成的效果，因此奧斯老師建議你2020下半年可要好好把握投資理財的機會囉！

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選擇到這組牌的朋友，2020下半年奧斯老師會說你有緣份遇到感情上的貴人，畢竟這樣的牌組多半代表的是情感合作以及情感締結！當然奧斯老師要先澄清，不是說你會跟感情貴人在一起，而是若是有伴的朋友，面對感情上的問題或是關卡，都有機會遇到貴人給你建議讓你一解過往感情的疙瘩或是感情上的問題，更加穩定你和目前對象的感情狀況。而若是單身朋友挑選到這組牌，所謂的愛情貴人就代表協助介紹對象或是帶你認識更適合自己的對象，所以2020下半年，若目前是單身的朋友，就要好好把朋友或是親戚之間的互相介紹，有望遇到適合自己且可以長遠發展情感的對象囉！

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