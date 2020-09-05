楊謹華的「姊姊系」私服穿搭　散發迷人知性氣質

擁有高挑身材的楊謹華，私下穿搭不論是褲裝或洋裝，都散發知性女神氣息，不論是簡單穿搭或是飄逸洋裝，都可以駕馭得很好，充滿個人特色。

實力派演員楊謹華自2001年出道後，不斷挑戰各種角色，從《我的祕密花園》裡的成恩恩、《白色巨塔》到經典代表作《敗犬女王》的單無雙，精湛演技都令人印象深刻，其中，敗犬中單無雙的女強人穿搭更成為許多女生穿搭範本，知性、時髦，十足展現女強人氣勢。而喜歡時尚的楊謹華，私下穿搭也充滿個人風格，不論是休閒或正式，都帶有知性氣質，以下VOGUE為你整理20套楊謹華私服，從「姐就是帥」到「女神降臨」風格，一起學習她的姐姐系穿搭。

休閒中帶點知性氛圍

曾經是牛仔褲代言人的楊謹華私下穿搭也常出現丹寧元素，將風衣、毛呢外套等單品搭上牛仔寬褲或喇叭褲，揉合出時髦休閒風格。又或是簡單的白色上衣搭配毛呢背心、高磅數的針織外套，展現舒適又不會太隨性的穿搭巧思。

全黑但不失女人味

和昆凌、孫芸芸等女星同樣是全黑穿搭愛好者的楊謹華，私著也常看到更種全黑套裝，棉質背心搭皮質長褲添增不同材質的新鮮感，或是加入亮色髮帶、包款等配件，都能將全黑穿搭穿出個人特色，全黑也可以不無聊。

隨性美式造型

除了好友許瑋甯熱愛美式穿衣風格，楊謹華也喜歡簡單舒服的美式感，不過她會用oversize襯衫搭配單車褲或是選擇合身剪裁，街頭態度中仍保留摩登時髦，

強大氣場必備套裝

楊謹華喜歡選擇正裝套裝出席活動，不僅穿出精明幹練感，中性裝扮下更有神秘氣息。

女神感洋裝

飄逸的白色洋裝搭配波浪捲髮，十分浪漫仙氣。而度假時，楊謹華選擇棉麻裙搭配中性靴，做個有個性的女神。

※BY TIFFANY LEU

（完整文章請看VOGUE.com）

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