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「馬臉」中庭長就會顯老！國寶級大師5招教你畫出完美臉型

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記者李薇／綜合報導

有在學素描或是彩妝的人一定知道，人臉部的最佳比例大約是「三庭五眼」，眉中、鼻底、下巴為三庭，這三段之間每段的距離大約相等；耳根、左外眼角、左內眼角、右內眼角、右外眼角、耳根為五眼，它們之間距離大約相等，但每個人長相不同，要完全相等很困難，這時可以利用彩妝，讓五官看起來更加和諧。

▲毛戈平,彩妝,中庭,。（圖／yoona__lim IG、 dlwlrm IG）

▲中庭長看起來就會顯老。（圖／yoona__lim IG、 dlwlrm IG）

最近大陸「國寶級彩妝大師」毛戈平就針對臉部「中庭」太長的女性提出解決方案，中庭大約的位置是從眉中到鼻底的位置，如果這段比較長，看起來整個人會有點顯老，建議可以透過5個化妝技巧，輕鬆讓整個人看起來更加年輕、有活力。

1.打亮不要打整條鼻樑

若是在打亮的部分畫滿整條鼻樑，看起來又會有中庭加長的視覺效果，建議可以只畫眉中下方突起的位置到鼻頭上方一點點，這樣可以讓鼻樑看起來立體，卻又不會顯臉長。

2.眉毛不要過高提起

眉毛畫得過高，會顯得中庭的位置看起來更長，建議眉毛可以稍微畫低一點點，讓臉部五官更加集中。

3.眼妝不要只畫上眼影

很多人眼妝只會畫上眼影，但其實這並不適合中庭長的女孩，建議可以使用一點打亮，畫出臥蠶以及下眼影，看起來整個人五官會更合諧。

4.提高蘋果肌的位置

因為中庭長，加上年紀大，很多人的雙頰就會有下垂的感覺，這時候建議使用打亮加強蘋果肌的高度，讓整個臉看起來有拉提的效果。

5.在鼻尾位置增加修容

在鼻子尾部的地方使用陰影修容，縮短鼻子的比例，也可以讓臉看起來更短一些。

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關鍵字：

毛戈平, 彩妝, 中庭
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