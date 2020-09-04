【奧斯塔羅】跟心儀對象最近會有發展嗎？

暗戀這檔事

或曖昧這檔事

有時真是挺折磨人的

如果你最近也有類似的困擾

那就跟奧斯老師一起來看看

跟心儀對象最近會有發展嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞



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挑選到這組牌的朋友，奧斯老師要說這對象或多或少也是對你有好感的，但偏偏這樣的牌組多半代表的是一定情感的存在但還是想尋找更適合的，或是覺得好像還沒到非在一起不可的階段！所以奧斯老師要說最近要和心儀對象發展或有進一步的關係，機會好像就沒有這麼的高囉。畢竟對方沒有不喜歡，但偏偏感覺就沒有這麼的強烈或是沒有這麼想和你步入情感！因此奧斯老師會建議挑選到這組牌的朋友，也不一定要和這對象立刻結束，反而繼續保持現況且積極加深彼此之間的互動反而比較好唷！

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選擇到這組牌的朋友，要和目前的心儀對象步入感情或是這對象會不會想要和你在一起，奧斯老師要說這機會好像就沒有這麼的高，畢竟這樣的牌組多半代表的是平淡以及自我設限！所以可以感覺出來這對象好像對你沒有太多關於情感上的想法，甚至也沒有想和你朝情侶的方向發展。所以若是曖昧當中的朋友，奧斯老師會建議你要多加留意觀察這對象，是不是真的想穩定？是不是真的想要和你認真相處囉！不要投入太快或是感情上的太深，要不這樣的牌組有可能最後受傷的可能就是自己囉！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說針對目前曖昧的對象或是心儀的對象，不妨可以再積極一點或是嘗試主動表示看看，因為這樣的牌組多半代表的是朋友關係以及情感好感度！所以對方好像也不排斥跟你朝感情的方向去發展，只是對方會覺得慢慢來，先從朋友的關係相處起來，也覺得這樣的情感會比較穩固比較能夠長遠發展。所以奧斯老師會建議，面對這對象可以嘗試主動約會或是跟對方攀談，這些都也助於彼此之間關係的發展，也能夠增加這對象對你的注意力，因此奧斯老師建議可以好好把握一下囉！

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選擇到這組牌的朋友，目前要和這對象發展情感或是和心儀對象走向感情，奧斯老師要說機會可就一半一半，因為這樣的牌組多半代表的是選擇以及思考！所以可以看的出來，你所心儀的對象或是曖昧對象，在內心裡面好像也沒有不喜歡你或是排斥跟你發展感情。只是在這對象的生活周遭好像也還有其他對象的存在，也還有正在互動的對象，因此你所心儀的對象好像就有點卡住，不知道哪個對象比較適合自己，因此奧斯老師會建議可以把握相處的機會，就好好的多表現自己或是加強對方對你的印象，比較能夠增加自己的勝算囉！

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