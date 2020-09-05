「燒酒護甲油」酒鬼女孩必備！綠瓶、白標籤就像迷你版真露

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@mostive、@hyun2_nail

韓國人熱愛燒酒，除了經常小酌之外，還把對燒酒的愛延伸到物品上面，最近就有一款「燒酒護甲油」在網路上引起熱議，這款護甲油外觀仿造真露燒酒的包裝，做成迷你版小酒瓶，有了它就像隨身攜帶著燒酒，酒鬼們絕對必備，塗起來會讓指甲飄出酒香嗎？

「燒酒護甲油」是由韓國指甲油品牌Mostive所推出，取名為「指甲上的露水」，將護甲油瓶子做成深綠色，配上白色標籤就跟真露燒酒如出一轍，乍看還以為燒酒推出迷你版，愛酒人士看到這包裝一定沒有抵抗力，想把可愛的酒瓶造型隨身帶著走。

在 Instagram 查看這則貼文 모스티브（@mostive）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 18 日 下午 8:47 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 둥둥네일（@doongdoong_nail）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 25 日 上午 7:29 張貼

瓶子裡裝的是透明無色的護甲油，含有Keratin角蛋白、維他命A等成分，塗在手上就像幫指甲蓋上保護膜，讓甲面看起來光亮平滑，還可以修護受損、龜裂、過薄的指甲，對於長期做美甲、光療的人來說，平時特別需要好好照顧指甲，才能讓它們保持健康。

在 Instagram 查看這則貼文 현이（@hyun2_nail）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 12 日 下午 5:23 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 네일아이/수원네일/인계동네일（@naileye_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 22 日 上午 8:08 張貼

韓國除了「燒酒護甲油」做成酒瓶造型，先前也出過「燒酒牙膏」和「燒酒造型肥皂」。「燒酒牙膏」是由LG倍麗兒所推出，外觀一樣做成深綠色的真露招牌酒瓶，配上按壓式設計方便好用，牙膏口味用竹鹽、薄荷模擬出酒香，僅限成人購買。

在 Instagram 查看這則貼文 윤아라（@yoonara_mood）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 11 日 下午 7:51 張貼

「燒酒造型肥皂」以小綠藻粉為原料，做出綠色的酒瓶造型，搭配白色標籤完全就是一瓶燒酒，還能跟炸雞、啤酒造型肥皂湊一組，實在是太可愛了，酒鬼、吃貨看了超心動。

在 Instagram 查看這則貼文 사라앤파티 부산 꽃풍선 수제비누 답례품（@saranparty）分享的貼文 於 PDT 2017 年 3月 月 30 日 下午 5:36 張貼

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