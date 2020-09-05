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美容師提點敷面膜千萬別做的6件事　第一點九成的人都做錯

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▲面膜 。（圖／柯夢波丹提供）

韓國女星每個肌膚都吹彈可破，看起來就像嬰兒般細緻滑嫩，除了妝畫的好之外，母胎美肌的基本功也少不了，她們私底下除了會固定去美容師那護膚之外，另外也會乖乖聽美容師的話，將居家保養做好，而敷面膜就是養出好肌膚的關鍵。

▲面膜 。（圖／柯夢波丹提供）

可敷面膜看似簡單的保養動作，其實卻會在不經意中沒注意到小細節，而讓敷面膜完全沒效，這次就讓韓國星級美容師提點敷面膜時「千萬別做」的6 件事，妳可要好好記下來喔！

不要洗完臉直接敷面膜

肌膚每天都暴露在外被空氣髒污殘害，灰塵汙垢跟老化角質全都堆積在表層，敷面膜之前正確的清潔步驟應該是「清洗、去角質、化妝水」。

▲面膜 。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／EyeEm-Getty Images）

如果Angels敷面膜前不先好好洗臉、去臉部角質，就算保濕力再強的面膜都無法滲透到肌膚底層，等於保養品的錢通通白花啦，再來用化妝水輕輕擦拭，化妝水中的水份先幫肌膚打底，後續才能發揮面膜最好的功效。

不要洗澡時敷面膜

有些Angels會在洗澡時「順便」敷面膜，也許可以節省時間，但卻會發現效果不佳，因為洗澡時的水氣，會讓片狀面膜難以貼合皮膚，當然就沒辦法把面膜效果發揮到百分之百啦。

即使是水洗式面膜，也容易因為忘記時間敷太久導致肌膚問題，敷面膜的最佳時間應該在洗澡後半小時之內，毛孔還處於微張狀態、血液循環也好，最利吸收面膜中的精華。

不要天天敷美白面膜

想要get韓妞的彈嫩牛奶肌，真的要天天敷美白面膜嗎？許多皮膚科醫師都不希望民眾太頻繁使用美白面膜，因為很多美白面膜中含有乳酸、果酸、傳明酸、麴酸、熊果素等，還有現在最夯的杏仁酸，這些成分可以去除角質可能對皮膚產生刺激、甚至導致過敏，想當嫩白美人，最多一個禮拜敷3次就夠囉。

不要敷面膜超過20分鐘

很多人嚮往爆炸水感的「水光肌」，感覺好像只要多敷保濕面膜就能達成，但可要抓住保養時間，片狀面膜敷過久反而乾裂易造成「倒吸」，才應該控制在20分鐘內。

▲面膜 。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／Ivan Pantic-Getty Images）

如果每次敷面膜的時間過長，反而容易讓肌膚發紅過敏，皮膚敏感的人甚至會發炎，皮膚科醫師建議每次10~15分鐘即可，面膜最主要的目的是為了讓皮膚恢復油水平衡，敷太久皮膚變成有水沒有油，反而會超緊繃一點都不水嫩。

不要用濕敷代替面膜

面膜中的精華含量較高，而化妝水中大多是水，本身兩個就是不同產品，當然不能透過濕敷來取代面膜囉，濕敷沒有面膜那麼多精華液，濕敷時間最好不要超過5分鐘。

如果時間太長反而會讓皮膚水分蒸發，此外，提供給愛濕敷的Angels一些小撇步，濕敷時可以挑選修護型的化妝水，挑選時也要記得避開一些刺激成分唷。

不要忘記做後續保養

摘下面膜後，別忘了將臉上剩餘的精華液拍打至全部吸收，如果不喜歡面膜精華液的黏膩感，也可先將精華液沖洗掉，用乳液或乳霜取代，並搭配按摩手法，用乾淨毛巾沾冷水敷臉，大概敷5分鐘即可讓毛孔收縮、收斂皮膚。

▲面膜 。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／Jamie Grill-Getty Images）

最後Cosmo Angel建議依照Angels自己的膚質來挑選乳液、乳霜，搭配按摩手法不只將滿滿的精華包覆住，還可以拉提臉部細紋。

COSMO ANGEL推薦：GLAMGLOW活氧泡泡淨化面膜，6pcs，NT$1,800元

▲面膜 。（圖／柯夢波丹提供）

這真的好方便啊！在歐美IG上火紅的GLAMGLOW泡泡面膜終於在台灣也能買到，也是第一次看到他們推出這樣的布膜式面膜！60秒內起泡完成 卸妝同時淨化肌膚．

起泡充氧的過程就像幫臉部肌膚做SPA

添加淨化十足的竹炭與具深層清潔效果的獨家3D微米泡泡科技，再搭配GLAMGLOW專技的TEAOXI技術萃取出的綠茶原葉，迅速在肌膚上生成綿密的3D活氧微米泡泡。

▲面膜 。（圖／柯夢波丹提供）

是卸妝布膜也是深層清潔面膜　還能SPA按摩

敷三分鐘後，再利用碳纖維的面膜布輕輕按摩，讓細緻的泡泡更深入肌膚，幫助去除老廢角質與卸除彩妝，之後，用指腹輕輕按摩促進循環，再以毛巾拭除（或以清水沖淨）即可。

▲面膜 。（圖／柯夢波丹提供）

卸妝也是保養

懶人的福音！邊洗澡還能邊敷臉邊卸妝，節省許多保養步驟。

COSMO ANGEL推薦：GIVENCHY 紀梵希時光奇肌 霜-V面膜，6入，NT$3150元

▲面膜 。（圖／柯夢波丹提供）

細緻的頂級纖維材質，能幫助關鍵成分「奇肌複合因子」快速滲入肌膚，添加飽滿燕麥籽精萃，為肌膚帶來立即且顯著的拉提與塑型效果，針對重塑下巴與下顎輪廓設計的V型面膜，使用時只需靜待10分鐘，讓肌膚徹底吸收滿滿的抗老修護成分後，將能感受到肌膚更緊實，整張臉線條更細緻分明、五官更立體。

COSMO ANGEL推薦：Hada-Labo 肌研極潤保濕面膜，4入，NT$350元

▲面膜 。（圖／柯夢波丹提供）

2017新配方全新上市，嚴選三重玻尿酸，高效玻尿酸、玻尿酸、水解玻尿酸，更高濃度的玻尿酸保濕精華，搭配更服貼柔軟的面膜材質，能緊密貼合臉部，確保保濕成分深入滲透肌膚底層。富含20ml極滋潤的保濕精華，極濃潤的使用感讓乾渴肌膚立即感受喝飽水的彈潤，溫和配方無添加香料、色素、油份、酒精、界面活性劑，採用與健康肌膚相同的弱酸性。

COSMO ANGEL推薦：專科完美保濕特潤面膜，7入，NT$339元

▲面膜 。（圖／柯夢波丹提供）

密集補給滿滿潤澤，長時間維持高保濕效果，濃密滋潤修護，肌膚水嫩彈潤，粧容更服貼，濃密保濕的秘密「潤澤包覆配方」，特殊技術將保濕精華微米化，水潤成分可浸透至肌膚角質層，維持肌膚24小時潤澤，同時將肌膚調整至更好的狀態，保濕成分：蠶絲蛋白保濕精華、雙重玻尿酸，添加水溶性膠原蛋白，保濕彈潤肌膚，無香料、無色素、無酒精，經肌膚敏感性測試，將導致過敏機會降至最低。

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▲面膜 。（圖／柯夢波丹提供）

我的美麗日記面膜實驗室設計出極緻完美的雙效激粹精華液，複合多元修護能亮成分的黃金比例配方，搭配添加98%高純度護活肌因隱甲藻萃取，透過硫酸多醣激發穀胱甘肽，啟動肌膚防禦修護循環機制，全面鎖定開啟、滲透、封存、修護、美白5大肌膚能亮關鍵，多效合一，高效率完成肌膚縮時保養。

COSMO ANGEL推薦：MINON AMINO MOIST 蜜濃水潤保濕修護面膜，4入，NT$515元

▲面膜 。（圖／柯夢波丹提供）

保濕豈止水潤，打造出大家都想要的完美水嫩彈力肌，給肌膚帶來水潤透明感，消除因乾燥引起的細紋，為保水機能低落的角質層補給水分，加強肌膚屏障的防禦機能，緊緊服貼且柔軟的面膜，吸附飽滿豐盈的凝膠精華液，濃潤不滴漏。

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▲面膜 。（圖／柯夢波丹提供）

蘊含8倍濃縮的人蔘皂苷-Compound K，能夠更快速密集修護、恢復年輕肌膚般的彈力、有效抑制金屬蛋白分解酶活性，深入肌底集中修護改善，強化肌膚保濕力、彈力與清透度；其為水包油包水的三階段釋放科技，當細滑乳霜質地接觸肌膚即轉化為舒適水感，養成滋潤與光滑膚觸，匯聚雪花秀半世紀以來人蔘研究智慧，單片就能由內往外恢復肌膚活力與彈力，針對「老化表情地帶」進行深層修護與淡化紋路，明顯感受彈嫩柔滑光澤膚質，以及輪廓線的緊實度，讓肌膚即效如獲新生般的滋養，再現盈潤美肌，賦予肌膚看得見的年輕。

文／柯夢波丹

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 面膜, 保養, 美容師
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