美容師提點敷面膜千萬別做的6件事　第一點九成的人都做錯

韓國女星每個肌膚都吹彈可破，看起來就像嬰兒般細緻滑嫩，除了妝畫的好之外，母胎美肌的基本功也少不了，她們私底下除了會固定去美容師那護膚之外，另外也會乖乖聽美容師的話，將居家保養做好，而敷面膜就是養出好肌膚的關鍵。

可敷面膜看似簡單的保養動作，其實卻會在不經意中沒注意到小細節，而讓敷面膜完全沒效，這次就讓韓國星級美容師提點敷面膜時「千萬別做」的6 件事，妳可要好好記下來喔！

不要洗完臉直接敷面膜



肌膚每天都暴露在外被空氣髒污殘害，灰塵汙垢跟老化角質全都堆積在表層，敷面膜之前正確的清潔步驟應該是「清洗、去角質、化妝水」。

▲（圖／EyeEm-Getty Images）



如果Angels敷面膜前不先好好洗臉、去臉部角質，就算保濕力再強的面膜都無法滲透到肌膚底層，等於保養品的錢通通白花啦，再來用化妝水輕輕擦拭，化妝水中的水份先幫肌膚打底，後續才能發揮面膜最好的功效。

不要洗澡時敷面膜



有些Angels會在洗澡時「順便」敷面膜，也許可以節省時間，但卻會發現效果不佳，因為洗澡時的水氣，會讓片狀面膜難以貼合皮膚，當然就沒辦法把面膜效果發揮到百分之百啦。

即使是水洗式面膜，也容易因為忘記時間敷太久導致肌膚問題，敷面膜的最佳時間應該在洗澡後半小時之內，毛孔還處於微張狀態、血液循環也好，最利吸收面膜中的精華。

不要天天敷美白面膜



想要get韓妞的彈嫩牛奶肌，真的要天天敷美白面膜嗎？許多皮膚科醫師都不希望民眾太頻繁使用美白面膜，因為很多美白面膜中含有乳酸、果酸、傳明酸、麴酸、熊果素等，還有現在最夯的杏仁酸，這些成分可以去除角質可能對皮膚產生刺激、甚至導致過敏，想當嫩白美人，最多一個禮拜敷3次就夠囉。

不要敷面膜超過20分鐘



很多人嚮往爆炸水感的「水光肌」，感覺好像只要多敷保濕面膜就能達成，但可要抓住保養時間，片狀面膜敷過久反而乾裂易造成「倒吸」，才應該控制在20分鐘內。

▲（圖／Ivan Pantic-Getty Images）



如果每次敷面膜的時間過長，反而容易讓肌膚發紅過敏，皮膚敏感的人甚至會發炎，皮膚科醫師建議每次10~15分鐘即可，面膜最主要的目的是為了讓皮膚恢復油水平衡，敷太久皮膚變成有水沒有油，反而會超緊繃一點都不水嫩。

不要用濕敷代替面膜



面膜中的精華含量較高，而化妝水中大多是水，本身兩個就是不同產品，當然不能透過濕敷來取代面膜囉，濕敷沒有面膜那麼多精華液，濕敷時間最好不要超過5分鐘。

如果時間太長反而會讓皮膚水分蒸發，此外，提供給愛濕敷的Angels一些小撇步，濕敷時可以挑選修護型的化妝水，挑選時也要記得避開一些刺激成分唷。

不要忘記做後續保養



摘下面膜後，別忘了將臉上剩餘的精華液拍打至全部吸收，如果不喜歡面膜精華液的黏膩感，也可先將精華液沖洗掉，用乳液或乳霜取代，並搭配按摩手法，用乾淨毛巾沾冷水敷臉，大概敷5分鐘即可讓毛孔收縮、收斂皮膚。

▲（圖／Jamie Grill-Getty Images）



最後Cosmo Angel建議依照Angels自己的膚質來挑選乳液、乳霜，搭配按摩手法不只將滿滿的精華包覆住，還可以拉提臉部細紋。

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這真的好方便啊！在歐美IG上火紅的GLAMGLOW泡泡面膜終於在台灣也能買到，也是第一次看到他們推出這樣的布膜式面膜！60秒內起泡完成 卸妝同時淨化肌膚．

起泡充氧的過程就像幫臉部肌膚做SPA

添加淨化十足的竹炭與具深層清潔效果的獨家3D微米泡泡科技，再搭配GLAMGLOW專技的TEAOXI技術萃取出的綠茶原葉，迅速在肌膚上生成綿密的3D活氧微米泡泡。

是卸妝布膜也是深層清潔面膜 還能SPA按摩



敷三分鐘後，再利用碳纖維的面膜布輕輕按摩，讓細緻的泡泡更深入肌膚，幫助去除老廢角質與卸除彩妝，之後，用指腹輕輕按摩促進循環，再以毛巾拭除（或以清水沖淨）即可。

卸妝也是保養



懶人的福音！邊洗澡還能邊敷臉邊卸妝，節省許多保養步驟。

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文／柯夢波丹

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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