一次囤20瓶、就怕它停產！279元神級護髮品連隋棠也愛用

記者李薇／綜合報導

隨著韓星的造型不段變換，很多愛美的追星的女孩也是染髮、燙髮越來越頻繁，髮尾變得乾燥缺水，網路盛傳一罐「神級護髮品」，只要一點點就可以讓髮絲起死回生，看起來滑順又柔亮，而且價格超級便宜，一瓶只要279元，無需花大錢就能跟稻草髮說再見。

「很好用，當初還沒有太多人知道的時候就買了，默默用了3瓶去了」、「我一次就買了20瓶」、「超好用，我囤了4瓶」、「超好用，比貴鬆鬆的護髮品好用100倍」，網路上一片好評不斷，幾乎零負評，這罐神物就是凱夢的「果酸一點靈極致修護精華」。

▲隋棠身為凱夢代言人，長髮飄逸又柔順。（圖／隋棠FB）



凱夢的果酸一點靈極致修護精華，有著乳液般的質地，塗抹到髮絲之後，很容易被吸收進去，尤其是對於頭髮很乾燥的女孩，更是一抹立刻柔順，重點是不需要沖洗，輕盈柔亮，相當方便又好用。

不只是網路上一片好評價，果酸一點靈極致修護精華更是受到隋棠的青睞，擔任商品代言人，她也是長髮，試用過之後相當喜歡才接下代言，她說：「因為我的工作會需要常常做造型，在上電棒前就會用果酸一點靈打底、抗熱，頭髮不但不會受損，還可以保持光澤、很亮麗！」

▲神級護髮品凱夢果酸一點靈極致修護精華。（圖／凱夢FB）



不只能在做造型前抗熱打底，隋棠透露，每天都會使用它護髮，「回家洗完頭髮後，在吹頭髮時，我會塗抹果酸一點靈後，由上往下順著毛鱗片的方向吹，讓頭髮細緻柔順而且保濕。」難怪隋棠的長髮可以很柔順又充滿光澤。

現在不需要一次買幾十罐，也能享有團價！購物網站「Her和她」推出「凱夢果酸一點靈極致修護精華2瓶組合」，再加送5ml隨身瓶兩瓶，也就是買二大送二小，超殺價只要558元，相當於一瓶只要279元就可以立刻擁有，絕對要把好消息告訴姊妹們，一起解決頭髮毛躁的煩惱。

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