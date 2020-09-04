長庚醫學研發出的面膜一片才62元！教你5大用法　神速拉提透亮

記者李薇／綜合報導

面膜是台灣女孩都很愛的保養方式之一，雖然面膜可以帶來快速的呵護效果，但也要注意敷的時間、方式，以免肌膚越敷越乾，到最後美容不成，反而還出現反效果，以下有5大敷面膜迷思，要特別注意。

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▲面膜要特別注意敷的時間。（圖／ssovely1024 IG）



1.面膜天天敷最有效？

面膜本來就屬於快速有效的保養，是利用面膜覆蓋在臉部，將精華通通鎖進肌膚，有點強迫性注入的感覺，所以建議一周敷2到3次就好，不建議天天使用，以免負擔過重。

2.面膜敷越久越好？

很多人都覺得要敷越久才能讓精華液通通滲進肌膚，甚至有人會敷著過夜，隔天早上才把面膜紙撕下，但隨著面膜中的水分蒸發，也會帶走臉部原有的水分，反而會導致肌膚更乾，建議每次敷10到15分鐘是最佳的時間。

▲面膜服貼度也是擁有好肌膚的關鍵。（圖／mihee2da IG）



3.保養步驟太麻煩直接敷面膜取代就好？

每樣保養品都有它各自的功能存在，因此，取代保養步驟可以偶一為之，不能常常如此，建議還是按部就班的進行保養。

4.敷完面膜後還需要擦保養品嗎？

敷完面膜之後，建議可以補充乳液、乳霜或是油類的保養，幫助肌膚鎖住水分，延長敷面膜的效益。

▲面膜是不建議取代一般保養。（圖／_esthetic.zzang IG）



5.敷完面膜需把臉上多餘的精華液洗乾淨？

不用特別洗乾淨，若是面膜袋中有多餘的精華液也可以擦在身上，像是手肘、膝蓋等乾燥的地方。

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