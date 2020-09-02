鳳小岳好錶不一定傳子　「看我怎麼保存」

▲Grand Seiko台北101旗艦店今正式開幕。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

今年雖因新冠肺炎疫情影響各產業，但品牌既有的營運計畫能不能停歇，繼TAG Heuer（泰格豪雅）於台北101開設專賣店，慶祝問世60周年的Seiko集團旗下高端品牌Grand Seiko也進駐開設全台首家旗艦店，今正式開幕，嘉賓鳳小岳戴著215,000元GMT自動錶亮相，透露還拿不定主意是否將好錶傳承給兒子，笑答：「看看我能怎麼把它（錶）保存囉！」

▲鳳小岳擔任Grand Seiko旗艦店開幕嘉賓，佩戴GMT自動上鍊錶。（圖／品牌提供，以下同）



鳳小岳招認出道至今，近兩年才摸透自己喜歡也適合的時尚風格，買東西比較「精準」；而生涯規劃同樣找到新方向，他正式離開李烈的經紀公司，將音樂方面工作交給唱片公司，戲約則由原來熟悉的經紀人打理，他最興奮是開設表演工作坊，且規定自己周日一定要放假陪家人，不同於去年的焦躁情緒，2020年他搖身一變成為時間管理大師。



▲全台首間Grand Seiko旗艦店於台北101開幕。

今踏進以標誌性的深藍色為主色的Grand Seiko旗艦店，鳳小岳表示：「我喜歡先上網看商品，再到實體店買。」特別是好錶，一定要親自觸摸、欣賞才會下手，品牌規劃舒適的賞錶空間與VIP鑑賞室，同時配置基本的腕錶檢測設備，並有品牌認證維修師於特定時間駐點服務。

▲Grand Seiko首款珠寶腕錶全台限量1只，5,850,000元。

▲Grand Seiko推出1960年首款Grand Seiko復刻款，（左起）SBGW257鉑金錶1,200,000元，18K金款820,000元，SBGW259鈦金屬錶252,000元。

最令錶迷眼睛為之一亮的全球限量10只、台灣唯一的品牌首款珠寶錶，靈感源自工坊所在地信州冬日早晨所見的冰晶在陽光下閃爍微光，面盤中央運用鑽石沙紋理重現此美景，並隱隱浮現品牌的獅子星座圖騰，而往外延伸鑲嵌梯鑽與代表時標的藍寶石，最外圈再鑲嵌圓鑽與藍寶石，內載Spring Drive八日鍊9R01機芯，是品牌史上最華麗的作品；而慶祝60周年，推出分別以鉑金、18K金與獨家超強度鈦金屬打造的1960年首款Grand Seiko復刻錶，首度採用透明背蓋顯露機芯之美，尺寸也加大至38mm。

▲TAG Heuer也進駐台北101開設專賣店。（圖／TAG Heuer提供）