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具惠善離婚後瘦了一大圈　甩肉14公斤的秘訣竟是靠「棒棒糖」

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▲具惠善 。（圖／柯夢波丹提供）

韓國女星具惠善和安宰賢經歷了長達將近一年的離婚協商，終於在今年 7 月 15 日宣布正式離婚，為這齣撕破臉的離婚鬧劇畫下句點。

▲具惠善 。（圖／柯夢波丹提供）

走過離婚風波，具惠善也同時宣布創立新的經紀公司 MIMI Entertainment 積極為復出做準備，努力為了新的生活前進著。具惠善就在 IG 上分享了多張近照，不僅久違的為雜誌《TENSTAR》拍攝了新的時尚寫真，更開心宣布減肥成功，在離婚後甩肉了整整 14 公斤，瘦回杉菜時期的逆天美貌，讓網友直呼超羨慕！具惠善也大方公開了自己瘦身的秘訣。

▲具惠善 。（圖／柯夢波丹提供）

放下失婚情傷，具惠善整個人狀態回復的相當好，在 IG 上曬出的工作側拍照中，看得出來瘦了一大圈，臉變小、五官也更立體、臃腫的身形也不見了，整個人消風小了一號，笑容看起來也更美了！

▲具惠善 。（圖／柯夢波丹提供）▲具惠善 。（圖／柯夢波丹提供）

▲具惠善 。（圖／柯夢波丹提供）▲具惠善 。（圖／柯夢波丹提供）

具惠善也曬出了離婚後首次拍攝雜誌時裝照，主題寫著「再次，綻放」，反映出她現在的內心狀態。

此外，具惠善也在 IG 上分享了自己在短短幾個月內鏟肉 14 公斤的小秘訣，原來靠的就是「棒棒糖」！

▲具惠善 。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／Dreamsofts-Getty Images）

她表示晚上經常會忍不住想吃宵夜，結果就是越吃越胖，但比起忍著不吃她寧願選擇吃棒棒糖，因為棒棒糖一支的熱量只有 45 大卡，比起一餐可能就要 800 大卡的宵夜來得更好，而且不必勉強自己忍著不吃，不會餓到覺得痛苦疲憊，吃完就可以睡個好覺。這個能成功降低食慾的小秘訣讓網友狂讚，紛紛躍躍欲試的說「今天就要不吃宵夜改吃棒棒糖！」

想要戒掉宵夜的網友們，不妨也試試看吧！

來看具惠善現在瘦下來的驚人美貌▼

文／柯夢波丹　圖／IG@kookoo900、TENSTAR

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 減肥, 具惠善, 瘦身
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