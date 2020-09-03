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IU抱緊處理的GUCCI賈姬包　新增糖果色系「迷你」尺寸專攻少女心！

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記者王則絲／台北報導

韓女星IU日前在IG上貼出一系列俏皮曬包照，手中把玩的就是這顆GUCCI的新款「Jackie Bag賈姬包」，讓網友們詢問度瞬間破表。「賈姬包」是GUCCI超過半世紀以來長紅的經典包款，今年秋冬再度更新換裝，打造出最新版本的「Jackie 1961」系列，並推出中、小、迷你三種尺寸，提供經典老花、多種糖果色系款式可挑選，能典雅氣質，還能同時滿足少女心！

▲IU背賈姬包。（圖／翻攝自IG）

▲IU曬GUCCI老花賈姬包。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）

以半月形狀為設計主軸的「賈姬包」最早於1961年問世，由於當時的美國第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jackie Kennedy）經常被拍到挽著這款包包，「賈姬包」才因此而得名。在被多次改版變身後，今年秋冬經由現任創意總監Alessandro Michele獨到超前的眼光，重塑傳統輪廓，注入現代大膽風格並增加全新尺寸，創造出了最新的「Jackie 1961」系列。

▲Gucci Jackie 1961。（圖／品牌提供）

▲Gucci Jackie 1961。（圖／品牌提供）

▲IU背的是小型老花Jackie 1961，NT＄58,700、（上圖右）中型老花Jackie 1961，NT＄76,000。（圖／品牌提供）

「Jackie 1961」系列共推出中型、小型和迷你三種尺寸，其中迷你尺寸賈姬包還是首見！除了經典的老花款式上綴以Web織帶條紋的GG Supreme帆布，還同時提供了奶白色、淡藍色、嫩粉色、丁香紫色⋯⋯等豐富的糖果色系選擇，並且利用可拆式的增長肩帶，讓使用者可以隨時變化「腋下包」與「肩背包」的背法，比起以往更加靈活多變，既有著歷史傳承下來的古典韻味，透過新尺寸與多彩的款式，更令人抵擋不住滿溢的少女心。

▲Gucci Jackie 1961。（圖／品牌提供）

▲Gucci Jackie 1961。（圖／品牌提供）

▲Gucci Jackie 1961。（圖／品牌提供）

▲Gucci Jackie 1961。（圖／品牌提供）

▲小型Jackie 1961，附有可拆式的增長肩帶，NT＄67,000。（圖／品牌提供）

▲Gucci Jackie 1961。（圖／品牌提供）

▲Gucci Jackie 1961。（圖／品牌提供）

▲超可愛的迷你尺寸Jackie 1961，NT＄58,800。（圖／品牌提供）

充滿復古韻味的手袋是近幾年來女人們的喜好趨勢，Salvatore Ferragamo也於今年秋冬推出了全新的復古風「NEW LINE」系列翻蓋包款，在樸實無華的輪廓下展現了品牌對於傳統手工技藝的堅持，雖是嶄新的包型卻有一種穿越時代的復古感，包括皮革的選色亦然，提在手上特別能凸顯卓越品味，絕對是本季秋冬的焦點夯包之一。

▲Ferragamo秋季NEW LINE新包。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo秋季NEW LINE新包。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo NEW LINE 牛皮肩背包，NT＄83,900、駝色牛皮斜背包，NT＄55,900。（圖／品牌提供）

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