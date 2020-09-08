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《天能》無法忽視的嬌點　190長腿美女伊莉莎白戴比姬

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克里斯多夫諾蘭新片《天能》正式上映，看過的觀眾都對片中的女主角Elizabeth Debicki伊莉莎白戴比姬印象深刻，擅長開風帆船、夠兇狠開槍卻又飽受家暴折磨，而且她真的很高，有190公分高。

30歲的伊莉莎白戴比姬 的父親是波蘭人、母親是愛爾蘭裔的澳洲人，伊莉莎白出生於巴黎但在澳洲墨爾本長大，因為父母親都是舞者，她從小就習舞，也立志當專業舞者，後來改唸了戲劇學校，成為演員。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲伊莉莎白戴比姬在柏林影展出席主演的《夜班經理》首映會。（圖／© Stephane Cardinale/Corbis via Getty Images）

其實伊莉莎白戴比姬並非新人，在許多的大片，例如《大亨小傳》、《夜班經理》、《紳士密令》和《星際異攻隊2》都能看到她的身影，但她多半被設定成高冷美女，讓人有距離感。在《天能》片中，比較能看出她的內心戲，尤其是她在片中飾演母親角色，為了兒子奮不顧身，卻也因此飽受折磨。

日前接受台灣媒體視訊訪問時，伊莉莎白戴比姬說從沒想過有幸參與諾蘭的作品，在釋出的最新幕後花絮中，她說有些鏡頭她從未在大銀幕上見過，「沒有人能跟諾蘭的手法相比，他打造出精彩的生存故事，穿插的劇情又充滿人性的內涵。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲伊莉莎白戴比姬在《天能》裡有許多動作戲。（圖／© Melinda Sue Gordon/Warner Bros. Pictures）

在接受《Glamour》專訪時，伊莉莎白戴比姬表示她在《天能》飾演的角色凱特，教會了她何謂還原能力，她常說自己是個沒耐心的人，但真心想要改變這點，在拍攝《天能》的過程中，她必須強迫自己逆轉這個習慣，從中學習到耐力並從中得到力量，否則無法熬過令人疲憊的拍攝，「這部電影讓我大大地開發了我內心世界。」

另一個啟發是在訓練過程中，伊莉莎白戴比姬理解了健身不是為了別人，也不是為了符合社會對你身形的期待，而是為了自己，自己想要擁有健康的身體，就得好好照顧，並非迎合其他人。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲伊莉莎白戴比姬原本想當舞者，之後轉變志向成為演員。（圖／© Jon Kopaloff/FilmMagic）

問她對於電影的概念理解度，伊莉莎白戴比姬說她不像諾蘭有「科學腦」，在這麼多層次的故事線裡，靠著自身角色慢慢拼湊出來，「整個故事架構在他（諾蘭）的腦子裡，他自己的現實理解和自身在世上的經驗，她坦承當初也是看了好多次《全面啟動》才逐漸明白故事結構，伊莉莎白透露好幾次開拍前一刻心理突然慌了起來，於是跑向導演，「告訴我，我到底該怎麼做？」她說導演總是很冷靜而且很好心的解答她的疑惑。

除了《天能》，伊莉莎白戴比姬另一個受矚目的角色就是她將在Netflix影集《王冠The Crown》裡飾演戴安娜王妃的角色，面對外界的質疑，她必須靠演技證明自己。

《天能》幕後花絮

※BY DANIEL KU

（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, 電影, 伊莉莎白戴比姬, Elizabeth Debicki, 天能, tenet
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