幼幼版「海綿寶寶和派大星」造型杯超級Q　深海大鳳梨爆米花桶只送不賣

好久不見的海綿寶寶和派大星這次變成幼童版本了！「海綿寶寶：奔跑吧」電影裡講的是小孩時期海綿寶寶與派大星參加夏令營“珊瑚營”的故事，同時海綿寶寶與派大星全都身穿童軍服造型，超級萌Q，《威秀影城》看準超童趣幼齒版本的人氣角色，搶先推出電影裡的幼童版海綿寶寶和派大星2款造型杯，除此之外，還有只送不賣的「深海大鳳梨爆米花桶場景組」，一起來瞧瞧要怎麼獲得！

有別於大家所熟悉的成人造型，這一次威秀影城推出的可是「幼童版」、呈現了海綿寶寶和派大星小時候的樣貌！一看就想要兩款全部都蒐集，超級萌！

「幼幼版海綿寶寶造型杯」



想要獲得「幼幼版海綿寶寶造型杯」超級簡單，全台威秀影城影城將於8月28日起極度限量開賣！只要購買中杯可樂，就能用299元加購造型杯，可要記好時間不要錯過囉！

除了嬰兒肥的臉蛋以及圓嘟嘟身形，幼幼版的海綿寶寶還有一雙圓萌大眼，造型杯做工精緻、水汪汪的眼睛還會動喔！

「幼幼版派大星造型杯」

想要獲得「幼幼版派大星造型杯」超級簡單，全台威秀影城影城將於8月28日起極度限量開賣！只要購買中杯可樂，就能用299元加購造型杯，可要記好時間不要錯過囉！

幼幼版的派大星穿上童軍服後，藏不住的嬰兒肚肚還是凸了出來，無敵可愛的模樣、只想抱緊處理！

【幼幼版海綿寶寶/派大星造型杯 販售資訊】

■購買方式：中杯可樂加價NT$299元

■開賣時間：08/28(五)全台威秀影城＆MUVIE CINEMAS影城

「深海大鳳梨爆米花桶場景組」抽獎活動





威秀影城不只是販售2款幼童版造型杯，還要再加碼送出超豪華「深海大鳳梨爆米花桶場景組」，只送不賣！

「深海大鳳梨爆米花桶場景組」超精緻還原海綿寶寶的家、以及內含4隻角色吸盤公仔，絕對是夢幻的收藏品！只要購買2款造型杯子、拍照打卡上傳威秀粉絲團，就有機會能帶回家！

▲（左起）大鳳梨爆米花桶：皮老闆造型吸盤公仔、大鳳梨爆米花桶：小蝸造型吸盤公仔

▲（左起）大鳳梨爆米花桶： 海綿寶寶造型吸盤公仔、大鳳梨爆米花桶：派大星造型吸盤公仔

文／柯夢波丹 圖／威秀影城

《HOLA特力屋》聯名Peanuts推出34款「史努比居家好物」～收納盒、超萌鬧鐘、床被組又萌又實用！

2020必吃千層蛋糕推薦！隱藏在巷弄中間的「大台北8間千層蛋糕店」～首推濃厚芋泥、紅心芭樂和抹茶芒果千層

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》