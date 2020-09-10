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52歲凱薩琳麗塔瓊絲不怕老　維持少女身材的秘訣是睡午覺和穿馬甲

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沒有僵硬死版的五官，身材更是像少女，好萊塢很少像凱薩琳麗塔瓊絲這樣擁有歌舞實力派的女演員，52歲了怎麼身體隨便一扭動，還是這麼吸引人，原因是她的幸福美滿家庭生活。

出生在英國的凱薩琳麗塔瓊絲Catherine Zeta Jones，五歲開始學跳舞，踢踏舞是她的最愛，她的IG裡面，不時有好多踢踏舞老電影的片段，她也是在1987年，穿著漂亮的踢踏舞鞋表演，原本是第二候補演員，變成了音樂劇的女主角，從此打開了她歌舞的演藝生涯。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

她是如何保持52歲最美的樣子？她維持跳舞、保持好心情，彈琴、保養，甚至還出了自己聯名的彩妝品，52歲的她，不怕老，就是要自然美麗的緩慢老。她的身型宛如少女。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

1.喝很多水

她說：「我喜歡大量喝水，因為水可以以維持我身體pH值的平衡，我不喝酒，我也吃健康的食物，讓身體的內外在不會發炎，保持健康。」

 ▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2.睡午覺

時常保持放鬆，最愛家裡的狗狗，隔離期間，跟家人在一起就是放鬆。彈琴、跳舞，甚至閱讀和睡覺。凱薩琳說：「我喜歡睡覺，如果有機會的話，我每天都會午睡，睡眠是一大美容秘訣，我一天得睡滿八小時才行。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

3.最愛人字拖鞋

別以為這位紅毯女星最愛高跟鞋。她曾經穿著一雙很厲害的高跟鞋，厲害到讓她之後的兩天無法走路。也曾經在流行明星機場穿搭時，大搖大擺穿著一雙漂亮的靴子，結果，靴子又讓她無法走路，並起了超大的水泡，所以她當下衝去機場內的一間店，並買了一雙Butterfly Twists的平底鞋，那是一個英國品牌。現在凱薩琳跟他們合作打造出自己的平底鞋，Casa Zeta-Jones品牌。另外，穿人字拖其實更是令人舒服的事。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

4.穿馬甲

就是用這樣來維持身材，並能保持不管穿上什麼禮服都很美的體態。為了拍戲從不將馬甲脫掉，她說：「要是我在電影院看到自己的束腹鬆了一點，那部電影在我心中就毀了！」曾經有一段時間維持游泳，她說：「我最理想的游泳頻率是一周三次。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

1998年是凱薩琳麗塔瓊絲Catherine Zeta Jones人生中一個重大改變，她離開了倫敦到了美國，主要是因為當時的大導演史蒂芬史匹柏，邀請她參加《蒙面俠蘇洛》的試鏡，拿到了角色後人生又再次轉變。相信她在《蒙面俠蘇洛》裡的穿著打扮，絕對是許多人當時童年或是學生時期的女神，暗紅色的古董蕾絲加上所有手工刺繡，搭配金色，真是美極了。凱薩琳憑著姣好的舞蹈基礎，一邊跳舞一邊鬥劍，身型與面容都美麗至極。一直現在，她仍是維持跳舞與習慣，曼妙的身材，隨著音樂擺動，完全顛覆一般人對50歲的印象，因為，這就是少女身型無誤。

芝加哥《All That Jazz》這部歌舞片，肯定是凱薩琳的最愛，喜歡的歌加上漂亮的服裝和最愛的歌和舞，讓她更奠定歌舞天后的地位。她說：「我很喜愛這個奶油色和黑色，我喜歡我和瑞妮齊薇格兩人相襯的膚色，我覺得這是一個很美很美的封面，我喜歡我們兩人都穿上向《芝加哥》致敬的網襪。」敬業的她，認真跳，誇張大膽的跳，卻在拍攝發現自己懷孕了。幾個月之後，她挺著懷胎10個月的肚子，得到奧斯卡小金人的獎座。

對凱薩琳來說，回去英國接受女王頒發CBE勳章，是一個很精采的時刻。她說：「能夠跟我的先生與孩子一起前往白金漢宮，那是很不可思議的一天，在英國出席這種場合我們都會戴帽子，一定會這麼做。我並不會經常出入宮殿，但你去宮殿時一定要戴帽子。」她請Philip Treacy幫我做帽子，Michael Kors則幫她做了一件很美的銀色、經典款的服裝。

現在，凱薩琳麗塔瓊絲Catherine Zeta Jones絕對是好萊塢幸福女星代表，她與比她整整大25歲的老公麥克道格拉斯Michael Douglas生活幸福美滿，IG裡幾乎都是家庭和樂的自然分享，連她的寵物狗狗，也常常是IG影片裡的主角。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY YVONNE WANG

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VoguetTaiwan, 凱薩琳麗塔瓊絲, 自然美, 保養, 年輕
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