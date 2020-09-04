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《天能》羅伯派汀森親上陣帥爆！進電影院前5件事你必須知道

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為了《天能》的那場追車戲，甚至直接封路三週！！！

由導演克里斯多夫諾蘭自編自導自製的《天能》終於全台上映啦！先前舉辦媒體試映、首映會就已經口碑爆棚，在你正式觀影前，有些事你必須知道……

一、《天能》到底在演什麼？

《天能》可以說是一部加入「逆轉時間」概念的諜報動作片。主角必須僅靠一個字「天能 Tenet」為地球全人類的存亡誓死奮戰。他要在國際諜報世界中，進行一項「反轉未來」的重大任務。

二、動作戲量大到讓曾是運動員的男主角都吃不消

不要懷疑，除了燒腦外，這真的是一部超精彩的動作片！動作戲又多又難，即便連男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）曾是運動員都快扛不住。他透露原先對諾蘭在會議中提到的「繁複動作戲」還一笑置之，但幾個月後開拍發現，真的很超難！

約翰表示拍《天能》比任何電影都更需要憑藉他是運動員的體能和直覺，不斷地訓練、訓練再訓練，因為從來沒有這樣的打鬥招式。而導演諾蘭也大讚他的體力和百分百敬業態度：「如果沒找到像他這種同時擁有絕佳體能、運動細胞和技巧的演員，有很多特技動作就無法在攝影機前實際拍攝完成！」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
© Melinda Sue Gordon

三、拍攝地點橫跨七國

由於《天能》的故事核心就是一個針對全世界的恐怖威脅，因此諾蘭認為電影的國際元素非常重要。為讓觀眾更能感同身受，拍攝地點橫跨七國，包含愛沙尼亞、義大利、印度、丹麥、挪威、英國和美國。製片艾瑪湯瑪斯也表示，她最希望能讓觀眾擁有一種逃離現實的體驗，讓大家被故事帶到另一個世界。

四、為了這場「鉗形攻勢」飛車名場面，導演封高速公路三週

《天能》中最驚險也經典的名場面，絕對是在高速公路上的那場飛車追逐！這場戲是在愛沙尼亞首都塔林的蘭納公路上拍攝。為了拍攝這同時有「順著時間向前行駛」以及「逆轉時間倒退行駛」兩個時空的一幕，劇組取得當地政府的拍片許可，封鎖了八公里長的高速公路暫停通車三週！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
© Melinda Sue Gordon

五、羅伯派汀森親自上陣飆車場面

而在這場公路追逐戲中，羅伯派汀森（Robert Pattinson）也獲得允許，親自上陣演出一小段特技飆車動作。製片艾瑪湯瑪斯表示，當特技動作團隊評估派汀森的開車技術後都很佩服他，便讓他親自上陣，演出許多特技飆車的高難度動作。

導演諾蘭希望藉由《天能》讓觀眾有理由再度進戲院看電影，以全新的角度重新體驗一部動作大片，尤其是一部間諜類型電影。他希望讓觀眾能擁有像他小時候看諜報電影得到的刺激、興奮感。

※BY INNA CHOU

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, 電影, 羅伯派汀森, 天能, TENET, 公路追車
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