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對現況不滿卻只會抱怨出生？挖掘自我、確立目標　才能找到改變的勇氣

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編輯／Emily　圖／商周提供、翻攝自unsplash

活著總難免對人生感到迷惘，不管是職場、感情，常會覺得生命現況如同一攤死水，雖然不滿意卻不知道怎麼做才能改變，久了只會怨天尤人，但其實人生沒有不可能，只要從改善心態做起，就能找到改變的勇氣，慢慢掙脫現有的框架、束縛，找到屬於自己的道路。

▲難以勸戒的勇氣。（圖／翻攝自unsplash.com）

我們無法選擇出生，但能選擇要怎麼活。

對於現況的不滿，我們常常會歸咎於先天因素，當看到別人有高成就，可能會說因為他家境好、本來就聰明…，但其實一個人的成功，一個人活出了自我，一個人的快樂，不是來自於他先天擁有什麼，而是他的後天選擇了什麼，後天努力才是達成夢想的唯一之道。

▲難以勸戒的勇氣。（圖／翻攝自unsplash.com）

推翻自我，挖掘更好的自己。

現況已經無法讓自己滿足，卻不知道自己真正要的是什麼，當然也就無從改善。此時應該回歸自身，不要被現有的框架所限制，好好思考到底想要的是什麼，再透過多方學習，提升自己看待事物的視角、改變思維模式，在不斷的淬鍊中，找到屬於自己的道路。

▲難以勸戒的勇氣。（圖／翻攝自unsplash.com）

看清自己的「要」與「不要」，確立心之所向，堅持不變。

確立了目標，就該真正踏出改變的第一步，但大家常常會因為擔心世俗眼光、害怕失去既有的東西而卻步，此時就應該鼓勵自己突破同溫層，捨棄預設好的未來並不可怕，應該為了新目標勇敢面對各種挑戰，保持開放的心態、持續探索，才能成為更好的人。

▲難以勸戒的勇氣。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲難以勸戒的勇氣。（圖／翻攝自unsplash.com）

★書名：難以勸誡的勇氣
★作者：熊仁謙
★出版社：商周出版
★出版日期：2020/08/27
★建議售價：新台幣360元

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關鍵字：

書摘, 人生, 目標, 勇氣
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