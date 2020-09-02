台隆手創館新店搶先逛！4大日系美妝保養首次登台、優惠一次看

▲東急與台隆手創館打造4.0Tokyu Hands全新形象概念店，9月3日開幕搶先逛 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

今年（2020年）是台隆手創館來台20年，受到疫情影響，民眾減少出國機會，台隆也藉此將復興SOGO門市改造成「4.0Tokyu Hands全新形象概念店」，提供8大日本購物主題區以及4大獨家品牌首次登台，將於9月3日開幕，讓民眾逛一圈就像空降日本。

▲日本東急與台隆手創館聯手將「復興店」仿造Tokyu Hands一號店模式改裝 。（圖／台隆提供、記者鮑璿安攝）

看準忠孝復興來往人潮商機，日本東急與台隆手創館聯手將「復興店」仿造Tokyu Hands一號店模式改裝，20年來首次引進日本商標，成為全新型態4.0的Tokyu Hands，匯集包含共超過15000項商品，以及4大獨家品牌。包括快閃的史奴比70th積木系列、新宿特色HINT SPACE專區，將JR電車商品主題商品原樣搬來，還有日本地方特色美食九州、北海道、滋賀縣特產應有盡有。

台隆董事長黃教漳表示，疫情期間業績不降反增，甚至比去年還高。對此台隆將發展重點鎖定在健康、防疫產品中，針對健康區商品加強規畫口腔保健、身體紓壓、美體健身等商品，更有銀座活力樂齡區，為銀髮族的健康食品品項提前做準備。

▲日雜大賞NO.1的FUJIKO漸層眼影蜜（多色）售價590元 ；敏感肌適用的muqna化妝水保濕型 400ml 售價550元。（圖／台隆提供）

另一大亮點就是獨賣的4大美妝保養品牌首次登台，日雜大賞NO.1的FUJIKO，從眼影蜜到腮紅打造「大人系女子」妝感；Tokyu Hands第一個肌膚保養品牌muqna，標榜無添加防腐劑、無酒精、無合成香料，適合敏感肌膚使用，也落在500元價格上下，相當好入手。深入日本各地的.number47，將47個都道府縣在地特色草本素材，包括來自沖繩的海中瑰寶、素有綠色魚子醬之稱的海葡萄，透過植萃的自然簡單保養製成。詢問度極高的日本百年老店松山油脂，沐浴乳、身體乳等品項保留原料本身的天然成分，自然護膚又環保不刺激，是本次必買單品。

▲深入日本各地的.number47植萃極緻保濕潔顏乳 950元； 日本百年老店松山油脂植萃保濕凝露75g 售價450元 。（圖／台隆提供）

民眾關心的開幕優惠品項包括ADERIA日本貓腳玻璃從499元降至359元；JR系列保冷保溫飲料手提袋特價後675元就能入手，另也有RT富士山造型包袋系列，以具代表日本的富士山特殊造型為包款設計，容量十足又實用，旅行或外出休閒都很百搭。

▲ADERIA日本貓腳玻璃從499元降至359元； JR系列保冷保溫飲料手提袋675元； RT富士山造型包袋600元起 。（圖／台隆提供）