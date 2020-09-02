fb ig video ETtoday search mobile

台隆手創館新店搶先逛！4大日系美妝保養首次登台、優惠一次看

>

▲東急與台隆手創館打造4.0Tokyu Hands全新形象概念店，9月3日開幕搶先逛 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

今年（2020年）是台隆手創館來台20年，受到疫情影響，民眾減少出國機會，台隆也藉此將復興SOGO門市改造成「4.0Tokyu Hands全新形象概念店」，提供8大日本購物主題區以及4大獨家品牌首次登台，將於9月3日開幕，讓民眾逛一圈就像空降日本。

▲台隆手創。（圖／台隆提供）

▲▼台隆 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼台隆 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲日本東急與台隆手創館聯手將「復興店」仿造Tokyu Hands一號店模式改裝 。（圖／台隆提供、記者鮑璿安攝）

看準忠孝復興來往人潮商機，日本東急與台隆手創館聯手將「復興店」仿造Tokyu Hands一號店模式改裝，20年來首次引進日本商標，成為全新型態4.0的Tokyu Hands，匯集包含共超過15000項商品，以及4大獨家品牌。包括快閃的史奴比70th積木系列、新宿特色HINT SPACE專區，將JR電車商品主題商品原樣搬來，還有日本地方特色美食九州、北海道、滋賀縣特產應有盡有。

台隆董事長黃教漳表示，疫情期間業績不降反增，甚至比去年還高。對此台隆將發展重點鎖定在健康、防疫產品中，針對健康區商品加強規畫口腔保健、身體紓壓、美體健身等商品，更有銀座活力樂齡區，為銀髮族的健康食品品項提前做準備。

▲台隆手創。（圖／台隆提供）

▲台隆手創。（圖／台隆提供）

▲日雜大賞NO.1的FUJIKO漸層眼影蜜（多色）售價590元 ；敏感肌適用的muqna化妝水保濕型 400ml 售價550元。（圖／台隆提供）

另一大亮點就是獨賣的4大美妝保養品牌首次登台，日雜大賞NO.1的FUJIKO，從眼影蜜到腮紅打造「大人系女子」妝感；Tokyu Hands第一個肌膚保養品牌muqna，標榜無添加防腐劑、無酒精、無合成香料，適合敏感肌膚使用，也落在500元價格上下，相當好入手。深入日本各地的.number47，將47個都道府縣在地特色草本素材，包括來自沖繩的海中瑰寶、素有綠色魚子醬之稱的海葡萄，透過植萃的自然簡單保養製成。詢問度極高的日本百年老店松山油脂，沐浴乳、身體乳等品項保留原料本身的天然成分，自然護膚又環保不刺激，是本次必買單品。

▲台隆手創。（圖／台隆提供）

▲台隆手創。（圖／台隆提供）

▲深入日本各地的.number47植萃極緻保濕潔顏乳 950元； 日本百年老店松山油脂植萃保濕凝露75g 售價450元 。（圖／台隆提供）

民眾關心的開幕優惠品項包括ADERIA日本貓腳玻璃從499元降至359元；JR系列保冷保溫飲料手提袋特價後675元就能入手，另也有RT富士山造型包袋系列，以具代表日本的富士山特殊造型為包款設計，容量十足又實用，旅行或外出休閒都很百搭。

▲台隆手創。（圖／台隆提供）

▲▼台隆 。（圖／台隆提供）

▲ADERIA日本貓腳玻璃從499元降至359元； JR系列保冷保溫飲料手提袋675元； RT富士山造型包袋600元起 。（圖／台隆提供）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

台隆手創館, 復興, 忠孝, 日本, 出國, SOGO, 小物, 必買
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

只能當男友！3大星座「不適合結婚」牡羊喜新厭舊、射手最難馴服

只能當男友！3大星座「不適合結婚」牡羊喜新厭舊、射手最難馴服

星巴克「連續12天」買一送一來了！　路易莎黑魂隨身杯下殺85折

星巴克「連續12天」買一送一來了！　路易莎黑魂隨身杯下殺85折

《天能》女主角真實身高超嚇人！古典臉孔「十頭身」宛如遺落仙女

《天能》女主角真實身高超嚇人！古典臉孔「十頭身」宛如遺落仙女

Dior商品5件才978元！粉色化妝包絕美　裝進爆款保養品、唇膏和香水 2020年全台百貨「周年慶檔期」懶人包！買到年底看一篇就夠 「幽默插畫」揭露南北部飲食差異　北部人：60元以下的奶茶都是奶水 我到底是交了一個拖油瓶還是潛力股？看你的另一半是哪種類型 9種玫瑰花揭示你的愛情性格　烈火紅喜歡成為焦點、丁香紫怕失去自由 5折激殺！品木宣言靈芝水才749元　Dcard美妝版狂讚：回購5顆星 Jisoo、蔡依林私下最愛「丸子頭」　4款甜美示範綁起來清爽減齡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面