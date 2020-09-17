日本熱賣最長壽的洗顏泡竟然是它！快列入採買清單

文、圖／日本藥粧研究室

臉部清潔

•洗臉•

CLEANSING RESEARCH

ウォッシュクレンジング N

廠商名稱● BCL

容量⁄ 價格● 120g／1,000 円

說到日本開架毛孔潔顏品牌，就不能不提到BCL這支AHA柔膚深層洗面乳。添加蘋果酸、木瓜與奇異果萃取物等角質柔化成分，可搭配柔珠按摩的方式，確實洗淨老廢角質，解決毛孔阻塞與痘痘等肌膚困擾。

雪肌粋

ホワイト洗顔 クリーム

廠商名稱●コーセー

容量⁄ 價格● 80g／460 円

添加保濕成分薏仁萃取物，可輕鬆洗淨老廢角質，讓肌膚更具清透感的洗面乳。自上市以來，銷量早已突破2,000萬條，日本7-11及伊藤洋華堂獨家專賣，是台灣旅客到日本會大量掃貨的超人氣商品。

専科

パーフェクトホイップu

廠商名稱●資生堂

容量⁄ 價格● 120g／480 円

日本藥妝店熱賣到需要限定購買數量的超微米洗面乳。除了簡單就能搓出溫和濃密泡沫之外，採用獨特水解蠶絲萃取物及雙重玻尿酸，能強化洗淨臉部肌膚後的滋潤感。具溫和水潤感的花香調，讓人心情愉悅。

PAIR

アクネクリーミーフォーム

廠商名稱●ライオン

容量⁄ 價格● 80g／1,200 円

源自日本藥妝迷再熟悉也不過的抗痘藥膏品牌，是專為痘痘肌所開發的溫和潔淨洗面乳。不只溫和保濕，更搭配殺菌及抗發炎成分，可針對臉上的痘痘問題發揮護理功能。(医薬部外品)

Bioré

マシュマロホイップ

廠商名稱●花王

容量⁄ 價格● 150mL／570 円

輕輕一壓，就可以擠出濃密泡泡，是日本藥妝店最具代表性的潔顏泡長壽商品。2019年改版後，泡泡變得更加濃密且不易消失，同時也更容易沖洗乾淨。全系列共有4種類型，可依照肌膚狀況加以選擇。

MEN’S Bioré

泡タイプ洗顔

廠商名稱●花王

容量⁄ 價格● 150mL／427 円

針對男性膚質特性，強化潔淨力的潔顏泡系列。泡泡本身持久且富有彈力，除了一般洗臉之外，也能當成刮鬍泡使用。依照不同膚質狀況，共有四種類型可供選擇。

Curél

泡洗顔料

廠商名稱●花王

容量⁄ 價格● 150mL／1,200 円

專為乾燥敏感肌所設計，泡沫極細緻且容易沖洗乾淨，無需過度搓洗，就能簡單潔淨臉部，而且洗後不會覺得乾燥緊繃。添加消炎成分，能安撫乾荒所造成的肌膚不穩定問題。(医薬部外品)





momopuri

うるおいジェリー洗顔

廠商名稱● BCL

容量⁄ 價格● 120g／800 円

從包裝設計到香味，都充滿粉嫩感的彈潤蜜桃濃潤系列，在2020年春季所推出的新品之一，就是這款可愛到不行的無泡泡潔顏凝露。凝露當中，有許多愛心形狀的按摩彈潤凍，不只是潔顏凝露本身，就連洗後肌膚的觸感也相當Q彈喔！

スイサイ

ビューティクリア

パウダーウォッシュN

廠商名稱●カネボウ化粧品

容量⁄ 價格● 0.4g×32 個／1,800 円

這款來自Kanebo的洗顏粉，是許多海外遊客到日本藥妝店必掃的熱門品項。在2020年春季這波改版中，除維持原有的雙酵素與胺基酸潔淨成分之外，更額外添加玻尿酸為基底強化保濕成分，讓洗後的肌膚顯得更加清透水潤。

毛穴撫子

重曹スクラブ洗顔

廠商名稱●石澤研究所

容量⁄ 價格● 100g／1,200 円

針對草莓鼻等毛孔問題所開發的去角質洗顏粉，當中的小蘇打不僅能夠洗去老廢角質與多餘皮脂，還能軟化造成毛孔粗大的乾燥角質。去角質微粒只要遇水就會變得圓滑，使用時並不會對肌膚造成過度摩擦。

毛穴撫子

男の子用

重曹スクラブ洗顔N

廠商名稱●石澤研究所

容量⁄ 價格● 100g／1,200 円

毛穴撫子小蘇打洗顏粉的男性版本。除了原有的小蘇打及去角質微粒之外，更針對男性特有的油性膚質，額外添加酵素以強化清潔力。使用起來帶有舒服的清涼感，並且散發出清新的尤加利香味。

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