fb ig video ETtoday search mobile

日本熱賣最長壽的洗顏泡竟然是它！快列入採買清單

日本薬粧研究室 日本薬粧研究室

☆日本薬粧研究家☆作品日本藥妝美研購系列、東京藥妝美研購系列、日本家庭..

>

文、圖／日本藥粧研究室

臉部清潔
•洗臉•

▲洗顏,日本藥粧研究室。（圖／公關照）

CLEANSING RESEARCH
ウォッシュクレンジング N
廠商名稱● BCL
容量⁄ 價格● 120g／1,000 円
說到日本開架毛孔潔顏品牌，就不能不提到BCL這支AHA柔膚深層洗面乳。添加蘋果酸、木瓜與奇異果萃取物等角質柔化成分，可搭配柔珠按摩的方式，確實洗淨老廢角質，解決毛孔阻塞與痘痘等肌膚困擾。

▲洗顏,日本藥粧研究室。（圖／公關照）

雪肌粋
ホワイト洗顔 クリーム
廠商名稱●コーセー
容量⁄ 價格● 80g／460 円
添加保濕成分薏仁萃取物，可輕鬆洗淨老廢角質，讓肌膚更具清透感的洗面乳。自上市以來，銷量早已突破2,000萬條，日本7-11及伊藤洋華堂獨家專賣，是台灣旅客到日本會大量掃貨的超人氣商品。

▲洗顏,日本藥粧研究室。（圖／公關照）

専科
パーフェクトホイップu
廠商名稱●資生堂
容量⁄ 價格● 120g／480 円
日本藥妝店熱賣到需要限定購買數量的超微米洗面乳。除了簡單就能搓出溫和濃密泡沫之外，採用獨特水解蠶絲萃取物及雙重玻尿酸，能強化洗淨臉部肌膚後的滋潤感。具溫和水潤感的花香調，讓人心情愉悅。

▲洗顏,日本藥粧研究室。（圖／公關照）

PAIR
アクネクリーミーフォーム
廠商名稱●ライオン
容量⁄ 價格● 80g／1,200 円
源自日本藥妝迷再熟悉也不過的抗痘藥膏品牌，是專為痘痘肌所開發的溫和潔淨洗面乳。不只溫和保濕，更搭配殺菌及抗發炎成分，可針對臉上的痘痘問題發揮護理功能。(医薬部外品)

▲洗顏,日本藥粧研究室。（圖／公關照）

Bioré
マシュマロホイップ
廠商名稱●花王
容量⁄ 價格● 150mL／570 円
輕輕一壓，就可以擠出濃密泡泡，是日本藥妝店最具代表性的潔顏泡長壽商品。2019年改版後，泡泡變得更加濃密且不易消失，同時也更容易沖洗乾淨。全系列共有4種類型，可依照肌膚狀況加以選擇。

▲洗顏,日本藥粧研究室。（圖／公關照）

MEN’S Bioré
泡タイプ洗顔
廠商名稱●花王
容量⁄ 價格● 150mL／427 円
針對男性膚質特性，強化潔淨力的潔顏泡系列。泡泡本身持久且富有彈力，除了一般洗臉之外，也能當成刮鬍泡使用。依照不同膚質狀況，共有四種類型可供選擇。

▲洗顏,日本藥粧研究室。（圖／公關照）

Curél
泡洗顔料
廠商名稱●花王
容量⁄ 價格● 150mL／1,200 円
專為乾燥敏感肌所設計，泡沫極細緻且容易沖洗乾淨，無需過度搓洗，就能簡單潔淨臉部，而且洗後不會覺得乾燥緊繃。添加消炎成分，能安撫乾荒所造成的肌膚不穩定問題。(医薬部外品)

▲洗顏,日本藥粧研究室。（圖／公關照）

momopuri
うるおいジェリー洗顔
廠商名稱● BCL
容量⁄ 價格● 120g／800 円
從包裝設計到香味，都充滿粉嫩感的彈潤蜜桃濃潤系列，在2020年春季所推出的新品之一，就是這款可愛到不行的無泡泡潔顏凝露。凝露當中，有許多愛心形狀的按摩彈潤凍，不只是潔顏凝露本身，就連洗後肌膚的觸感也相當Q彈喔！

▲洗顏,日本藥粧研究室。（圖／公關照）

スイサイ
ビューティクリア
パウダーウォッシュN
廠商名稱●カネボウ化粧品
容量⁄ 價格● 0.4g×32 個／1,800 円
這款來自Kanebo的洗顏粉，是許多海外遊客到日本藥妝店必掃的熱門品項。在2020年春季這波改版中，除維持原有的雙酵素與胺基酸潔淨成分之外，更額外添加玻尿酸為基底強化保濕成分，讓洗後的肌膚顯得更加清透水潤。

▲洗顏,日本藥粧研究室。（圖／公關照）

毛穴撫子
重曹スクラブ洗顔
廠商名稱●石澤研究所
容量⁄ 價格● 100g／1,200 円
針對草莓鼻等毛孔問題所開發的去角質洗顏粉，當中的小蘇打不僅能夠洗去老廢角質與多餘皮脂，還能軟化造成毛孔粗大的乾燥角質。去角質微粒只要遇水就會變得圓滑，使用時並不會對肌膚造成過度摩擦。

▲洗顏,日本藥粧研究室。（圖／公關照）

毛穴撫子
男の子用
重曹スクラブ洗顔N
廠商名稱●石澤研究所
容量⁄ 價格● 100g／1,200 円
毛穴撫子小蘇打洗顏粉的男性版本。除了原有的小蘇打及去角質微粒之外，更針對男性特有的油性膚質，額外添加酵素以強化清潔力。使用起來帶有舒服的清涼感，並且散發出清新的尤加利香味。 

【推薦書籍】

▲日本熱賣最長壽的洗顏泡竟然是它！快列入採買清單。（圖／記者李薇攝）

作者：日本藥妝研究家-鄭世彬

書名：最新！日本藥妝店精選必買藥美妝

內容：對於日本藥美妝超熟悉的研究家鄭世彬分享日本必買的熱賣清單，不管是醫藥品還是美妝都可以在這本書裡面找到，是一本全方位的購物指南！

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

洗顏泡, 日本藥粧研究室, 洗面乳, 洗顏
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

12生肖農曆八月運勢0917-1016　虎開始走好運、龍財運爆發

12生肖農曆八月運勢0917-1016　虎開始走好運、龍財運爆發

地表最會製造浪漫！天生戀愛高手星座TOP3　冠軍不是雙魚

地表最會製造浪漫！天生戀愛高手星座TOP3　冠軍不是雙魚

「在哪裡跌倒，就在那躺下」用幹話包裝的心理學　句句說進心坎裡

「在哪裡跌倒，就在那躺下」用幹話包裝的心理學　句句說進心坎裡

1分鐘「法式陰道訓練」讓粗腰、蘿蔔腿都瘦了　5個理由女生都該練 專業化妝師曝女生常犯的「底妝錯誤」，你中了幾個呢？ 小鬼潮牌AES官網剩6樣商品進入「無限期店休」　新品牌未公開先離開 奧斯塔羅12星座一周運勢0914-0920　雙魚心情不好就敗家、天蠍感情出現裂痕 安格斯12星座一周運勢9/14-9/20　獅子、摩羯、水瓶愛情成功率超高 楊丞琳中空撞衫泫雅性感大勝！《Bad Lady》扮火辣惡女帥爆 星巴克開賣60元生吐司！5大「未來肉」蔬食餐點、文青紙袋包全登場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面