這支防曬噴霧連續8年拿冠軍！買了安耐曬別忘了順手帶它

文、圖／日本藥粧研究室

臉部保養

•防曬•

ELIXIR SUPERIEUR

デーケア レボリューションT+

廠商名稱●資生堂

容量⁄ 價格● 60mL／3,000 円

同時具備乳液、飾底乳以及防曬等三重日間保養機能，在化妝水之後只要輕輕一抹，就可以馬上出門。獨特的水潤保濕膜能讓肌膚從早到晚都顯得彈潤飽滿。（SPF50+‧PA++++）

ANESSA

パーフェクトUV

スキンケアミルクa

廠商名稱●資生堂

容量⁄ 價格● 60mL／3,000 円

安耐曬金鑽高效防曬露A，堪稱是日本知名度最高的防曬乳，許多人到日本都會掃個幾罐帶回家。不只具有最高水準的防曬力，還有高達50％的美肌保養成分。耐水耐汗還耐磨擦，改版後質地也變得清爽許多，使用一般洗面乳即可卸除。（SPF50+‧PA++++）

d program

アレルバリア エッセンス

廠商名稱●資生堂

容量⁄ 價格● 40mL／3,000 円

可阻隔空氣中懸浮微粒，就連小朋友也能使用的一款溫和防曬乳。搭配敏感話題獨特保濕成分，能對抗敏弱，讓乾荒問題遠離肌膚，同時提升底妝的服貼度。（SPF40‧PA+++）

Dr.Ci:Labo

UV&WHITE エンリッチリフト50+

廠商名稱●ドクターシーラボ

容量⁄ 價格● 40g／3,800 円

搭配富勒烯以及黃金膠原蛋白等多種醫美級保濕彈潤成分，可同時滿足抗齡保養需求的防曬乳。充滿夢幻感的粉紅色調，可在發揮防曬功能的同時，一掃肌膚暗沉感。（SPF50+‧PA++++）

AYURA

ウォーターフィール

UV ジェルα

廠商名稱●アユーラ

容量⁄ 價格● 75g／2,800 円

水感凝露質地好推展，保濕潤澤效果也十分優秀。搭配兩種粉體，強化使用後的滑順清爽觸感。獨特的東方草本香調能舒緩身心，是其他防曬品所沒有的特色。（SPF50+‧PA++++）

ALLIE

エクストラUV ジェルN

廠商名稱●カネボウ化粧品

容量⁄ 價格● 90g／2,100 円

次世代3.0 防曬凝露，不只耐水耐汗，即使受到衣物摩擦也不容易脫落，能確實發揮防曬效果。添加玻尿酸等保濕成分，也可作為飾底乳使用。（SPF50+‧PA++++）

ALLIE

ニュアンスチェンジUV

ジェル RS

廠商名稱●カネボウ化粧品

容量⁄ 價格● 60g／1,800 円

次世代3.0 防曬凝露，可耐水、耐汗、耐摩擦。粉嫩的薔薇色調，能讓氣色更加柔和。溫和花香調，也能令人感到開心雀躍。（SPF50+‧PA++++）

紫外線予報

ノンケミカルUV クリームF

廠商名稱●石澤研究所

容量⁄ 價格● 40g／1,800 円

主打無化學配方，不會對珊瑚礁生態造成破壞的一款防曬乳。添加膠原蛋白、玻尿酸以及7 種植萃成分，可當成妝前保養與飾底乳，即使敏感膚質也能安心使用。（SPF50+‧PA++++）

IHADA

薬用UV スクリーン

廠商名稱●資生堂薬品

容量⁄ 價格● 50mL／1,600 円

資生堂藥品旗下第一罐SPF50+ 的無化學成分防曬乳。專為敏感膚質開發，使用感水潤不厚重，從嬰兒到大人都能使用。添加抗發炎成分，可保護肌膚避免因日曬而變得乾荒。（SPF50+‧PA+++）

SUNMEDIC UV

薬用サンプロテクト EX a

廠商名稱●資生堂薬品

容量⁄ 價格● 50mL／2,100 円

質地溫和，連敏感肌也適用的防曬乳，能徹底照護受紫外線傷害的肌膚。添加傳明酸與超級玻尿酸，可兼顧美白與保濕機能，早上洗完臉，只要塗這一瓶就可以出門囉！（SPF50+‧PA++++）

Biore UV

アクアリッチ

ウォータリー エッセンス

廠商名稱●花王

容量⁄ 價格● 50g／800 円

日本藥妝店開架防曬品當中，認知度與人氣指數都非常高的防曬凝露。全球首創的Micro Defense 技術，即使細微皮溝也能徹底防曬。防護力全面升級，使用起來卻依舊輕透充滿水感。（SPF50+‧PA++++）

SPORTS beauty

サンプロテクトジェル

廠商名稱●コーセー

容量⁄ 價格● 40g／1,000 円

90g／2,000 円

輕輕一塗，帶負離子與帶正離子的薄膜形成劑，就會在肌膚表面緊緊吸附結合，形成具有彈性的防禦膜層。如此一來，不管怎麼活動，都能確實抵擋紫外線傷害。（SPF50+‧PA++++）

SKIN AQUA

トーンアップUV エッセンス

廠商名稱●ロート製薬

容量⁄ 價格● 80g／740 円

在日本引爆潤色防曬風潮的先鋒。夢幻的紫色防曬精華，是由能打造出輕透感的藍色，以及能提升氣色的粉紅色所調合而成，可使膚色看起來更加亮白清透。（SPF50+‧PA++++）

ボタニバイタル

モイストウォーターシールドUV

廠商名稱●カネボウ化粧品

容量⁄ 價格● 50g／1,800 円

添加多種植萃保濕成分，多效合一，同時兼具化妝水、乳液、精華液、乳霜以及防曬乳等功能。水感質地無負擔，卻能長效滋潤與保護肌膚。（SPF50+‧PA++++）

SUNCUT

プロテクトＵＶ スプレー

廠商名稱●コーセーコスメポート

容量⁄ 價格● 60g／580 円 90g／780 円

日本防曬噴霧的代表作，連續8年勇奪防曬噴霧銷售冠軍寶座。使用起來輕透速乾不泛白，不只全身肌膚，就連頭髮與頭皮，也能全面防禦抵擋紫外線的傷害。（SPF50+‧PA++++）

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