「國民洗面乳」哆啦A夢聯名款萌翻天！　加碼限量手提袋免費送

▲「國民洗面乳」專科潔顏乳推出哆啦A夢聯名款。(圖／品牌提供，以下同)

記者張毓容／台北報導

陪伴著無數人長大、大人小孩都愛的傳奇漫畫角色「哆啦A夢」今年歡慶50週年，不僅跟許多服裝、配件和居家小物聯名，就連美妝保養品牌也跟上這波「哆啦A夢」潮，像是KISSME花漾美姬的明星商品「眉彩膏R」印上超萌哆啦A夢圖案，而「國民洗面乳」洗顏專科潔顏乳不僅推出限定包裝，還有超可愛的限量哆啦A夢日式手提袋免費送，哆啦迷們還不快鎖定起來！



▲洗顏專科 超微米潔顏乳(哆啦A夢珍藏版)，120g，NT$125。



連續9年蟬聯日台銷售冠軍的洗顏專科超微米潔顏乳，擁有軟綿超濃密泡泡，能深入毛孔徹底清潔髒污，洗完清爽但不乾澀的舒適感，加上大容量，CP值超高，不分男女老少都愛用，是不少人的第一支洗面乳，因此被封為「國民洗面乳」。

今年適逢哆啦A夢50週年，專科特別推出「哆啦A夢珍藏版潔顏乳」，只在屈臣氏限定上市，聯名款瓶身上多了在泡泡裡歡樂玩耍的哆啦A夢，可愛到讓人捨不得使用。

而專科不僅推出「哆啦A夢珍藏版」潔顏乳，更特別打造了限量「哆啦A夢日式手提袋」，多種表情哆啦A夢被包裹在專科泡泡中搭配藍色和風提袋設計，萌度爆表，重點是只送不賣！即日起於屈臣氏購買2支專科超微米潔顏乳（哆啦A夢珍藏版），即可獲贈限量哆啦A夢日式手提袋1只（數量有限送完為止）。

▲KISSME 眉彩膏R 哆啦A夢聯名款，8g，NT$320。



不只「國民洗面乳」有哆啦A夢聯名款，日本全眼妝專家KISSME花漾美姬也特別為經典人氣商品「眉彩膏R」推出DORAEMON聯名限定包裝，瓶身上印有限定的哆啦A夢圖案，更一口推出03奶茶棕、04自然棕、05焦糖棕、08霧灰棕四款眉色，可愛又實用，絕不能錯過！

KISSME花漾美姬旗下眉彩連續三年獲得日本@cosme眉彩類最佳化妝品大賞，其中「眉彩膏R」更得到@cosme殿堂賞的殊榮，被列為去日本必買清單，精巧型螺旋刷頭設計，輕刷毛流即能不沾肌膚完整著色，更添加維他命B5成分，使眉毛光澤且強韌有彈性，連化妝新手也能輕鬆上手。

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