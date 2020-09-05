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美妝版推爆！SK-II洗面乳2210元➔1388元　洗臉像做SPA一用愛上

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記者李薇／綜合報導

很多人都覺得洗面乳挑便宜的就好，反正洗一下就掉了，但其實肌膚最重要的就是清潔，做好第一步，後續的保養、上妝也可以更加省力；像是《美妝公社》就有一條隱藏版的洗面乳，即使它價格很高，很多人用完都會默默回購，因為洗完會感到細滑柔嫩，讓人一用就愛上。

▲SK-II,青春露,洗面乳,保養。（圖／pexels、IG）

▲清潔是保養第一步，不能草率。（圖／pexels）

這條默默賣爆的洗面乳，就是SK-II的全效活膚潔面乳，因為洗完之後臉會像是敷完青春露一樣發光，所以就算單價高，許多用過的粉絲照樣忍痛下單，不過現在不需要掐手臂也可以入手，「Her和她」引進全效活膚潔面乳，原價2210元、特價只要1388元，下殺6.3折，比免稅價格還便宜，一定要入手。

▲Her SKII潔面乳 洗面乳。（圖／Her）

▲SK-II全效活膚潔面乳，120g，原價2,210元，特價1,388元。點我購買。

「洗面乳洗完很咕溜，不緊繃、香香的」、「我不得不說SK-II的洗面乳大概是我至今用過最神的洗面乳，洗完皮膚滑嫩透亮，毛孔乾淨緊縮，完全不乾到像上過化妝水」、「用過就回不去了」、「去日本都會囤貨！」網路上的網友用過幾乎都是一面倒的好評，可見真的相當厲害。

▲SK-II,青春露,洗面乳,保養。（圖／pexels、IG）

▲SK-II全效活膚潔面乳默默熱賣，非常瘦歡迎。（圖／popshopper.my IG）

SK-II全效活膚潔面乳含有高濃縮的PITERA™成分，搭配氨基酸、維生素、礦物質及有機酸等組成的酵母萃取，不只可以深度清潔肌膚，更可以同時做到保養效果，用量只要一點點就可以清潔全臉，懂得寵愛自己的女孩必買。

「Her和她」引進SK-II全效活膚潔面乳，原價2210元、特價1388元，相當於下殺約63折，沒有用過一定要試試看，用過絕對會愛上它的潔淨感，同時又有絲滑的肌膚，而且散發淡淡玫瑰香，讓洗臉就像做SPA一樣舒壓。

▲Her SKII潔面乳 洗面乳。（圖／Her）

▲SK-II全效活膚潔面乳，120g，原價2,210元，特價1,388元。點我購買。

購物網站「Her和她」自9／1到9／8，有眾多網友口碑爆棚明星品限時5折起，包含敏感肌也愛的AVENE雅漾舒護活泉水、資生堂怡麗絲爾多效彈潤美肌乳T+等，現在加入會員馬上送50元購物金，消費滿999元享免運優惠，若結帳滿1999元還現折99元！

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關鍵字：

SK-II, 青春露, 洗面乳, 保養, 全效活膚潔面乳, Her, Her和她
fashion.net

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