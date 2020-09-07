包・開箱／COACH藝術家聯名「恐龍包」萌爆！昆凌也拎同系列放閃

▲COACH致敬已故藝術家Basquiat推出可愛「小恐龍」包款。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／專題報導

天王嫂昆凌日前於IG曬包，戴著墨鏡氣勢演繹有著童趣塗鴉的小方包，這款包包來自COACH本季秋冬為致敬已故藝術家Jean-Michel Basquiat所推出的聯名系列，除了昆凌手上示範的Beat手袋，此番聯名還將Basquiat知名的「恐龍」畫作移植到了COACH的經典Rogue Bag和迷你相機包上，讓原本簡約低調的包款瞬間變得又萌又Q！

▲昆凌手拎COACH藝術家聯名包包，老公周杰倫也穿上同系列大衣隔空放閃。（圖／翻攝自昆凌、周杰倫IG）



Jean-Michel Basquiat是20世紀最重要的藝術家之一，天賦異稟卻英年早逝，留下許多曠世巨作，其作品中蘊含了個人的生命歷練、政治意涵與社會正義，看似隨筆的線條與文字標語其實有著非常強大的力量，Basquiat的個人風格十分強烈，透過狂放、大膽、粗獷的作畫手法，一筆筆勾勒出充滿街頭韻味的塗鴉，宣洩而出的是他刻意保留的童稚氣息。

其中一幅戴著皇冠的恐龍畫作被多次運用於COACH本季的聯名系列中，包括經典的ROGUE包款、小相機包以及服飾上都能看見，從狂亂的筆觸與大膽用色能看出帶點叛逆的意味，但卻是挺討喜、可愛的，同時也讓人想起COACH於2015年時所創造的REXY恐龍角色，今天《ET FASHION》就來帶大家細細欣賞以下這兩款可愛的「恐龍包」。

▲COACH X Basquiat系列的兩款「恐龍包」。（圖／記者王則絲攝）



由Basquiat所創造出來的這隻可愛小恐龍，首先躍上了COACH長年以來經典的Rogue Bag包型上，簡單的方正外形採用秋冬最應景的駝色為基底，些微立體感的刺繡近看更能感受到超高的原作還原度。

而關於Rogue Bag本身相信許多人相當熟悉，內部共有前、後兩大格空間，以及中間一層拉鍊夾層，小暗袋也沒少，可以塞下非常多雜物，特別適合東西繁多的上班族小資女、大學生，且Rogue Bag在使用上也很多變，可以短提把手提之外，還附有短的雙肩背帶，和一條長的粗背帶，隨時想手提、肩背、斜背都行。

▲COACH X BASQUIAT 恐龍圖案 ROGUE BAG，NT＄37,800。（圖／品牌提供）



這隻可愛的小暴龍塗鴉，也同步躍上了這款直式的小型相機包，雖然體積小，但是細節一點也不馬虎，除了正、反面都有設計圖案之外，提把採用了本季的重點元素——蛇皮，另外金屬鍊帶的部分也暗藏了許多COACH的經典C字標誌，經過實測，內部可以容納手機，再多放幾隻口紅也是沒問題的，並附有多個卡片夾，意外的比外表看來實用許多！

▲恐龍圖案直式小相機包，NT＄19,800。（圖／記者王則絲攝）



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