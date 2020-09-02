隋棠自曝太陽一曬就脫皮　「脖子、耳朵後方」保養不能少

▲隋棠的肌膚亮到會發光。（圖／翻攝自隋棠IG、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

隋棠今（9/2）出席保養品代言發表會，許久沒露面的她，一出場依舊美到眾人讚嘆，被譽為人生勝利組，她分享維持最好狀態別無他法，就是忠於自己的選擇，投入熱情、拼命努力，永遠追求更好的自己，像是多閱讀、學習，像是管理自己的皮膚狀況、控制良好體態都是她一直向前的動力。

▲品牌看中隋棠人氣，帶貨力不容小覷。

繼小禎之後，W.SHOW又邀來女神隋棠為全效精華代言，棠棠分享，她是因為小禎而認識這個品牌，現在許多MIT品牌在國際上發光發熱，自己實際接觸使用之後，發現它足以媲美歐美專櫃保養品牌，希望能藉由自己，介紹給更多人認識。

在 Instagram 查看這則貼文 隋棠 Sui Tang（@suitangtang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 5 日 上午 5:46 張貼

她提到之前在恆春長住的幾個月，除了維持多喝水習慣，就靠這瓶精華幫忙，因為本身是乾性肌膚，只要太陽一曬就會脫皮，尤其屏東太陽非常毒，只要覺得肌膚一乾就會拿起來抹，就連膝蓋和手背都不放過，住在那邊的幾個月，就用光3-4瓶全效精華。

▲肌膚保濕且擁有亮度是她最在乎的事。

聊到挑選保養品，她分享成分天然是選擇第一要件，第二就是它的保濕效果強不強，她提醒女生，保養別只顧著臉和脖子，脖子後面、耳朵後面都要照顧到，現在的她不怕曬黑，重要的是肌膚保濕做好，就會有亮度，就不怕看起來會髒髒濁濁的。

在 Instagram 查看這則貼文 隋棠 Sui Tang（@suitangtang）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 26 日 上午 7:26 張貼

身為三寶媽咪，如何兼顧家庭與工作？她分享無論再忙再累，大原則就是回家陪家人吃晚餐，若真的不行，也會趕在小朋友睡前回家，因為和小朋友有約定的上床小儀式，輪流和他們說故事和唱唱歌，看到小孩滿足睡著的臉，自己也會覺得很幸福。

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