Baby-G露營錶陪上山下海　卡哇伊睡袋包裝更加分

▲使用CHUMS露營用品、戴BABY-G x CHUMS聯名錶，畫面很美好。（圖／Baby-G提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

周末露營活動盛行，除了露營配備講求美觀與實用性，戶外穿搭也成為一門大學問，CASIO旗下BABY-G理解女性消費者希望能擁有一只時尚又耐用的錶款從事休閒活動，於是攜手美國品牌、日本設計的戶外品牌CHUMS，一同設計聯名錶BGA-260CH，不怕弄髒的黑色錶款可陪著上山下海，搭配睡袋造型的錶袋，超級卡哇伊。

▲與姊妹淘一起戴BABY-G x CHUMS聯名錶。



▲露營時無論是愜意喝咖啡或玩水上活動，戴BABY-G x CHUMS聯名錶都適宜。



CHUMS創始人Mike Taggett原是科羅拉多河的漂流嚮導，因工作中常丟了太陽眼鏡，因此使用Sweat材質縫製「眼鏡固定帶」而受到歡迎，1983年於是成立戶外休閒品牌，品項包括露營裝備、服裝、包款與配件，最招牌的Logo是夏季候鳥Booby Bird紅腳鰹鳥，成為每項商品最亮眼的裝飾，也為整體增添童趣。

▲BABY-G x CHUMS聯名錶款BGA-260CH附睡袋造型錶袋，4,700元。

▲BABY-G x CHUMS聯名錶背蓋刻印CHUMS logo紅腳鰹鳥。

BABY-G與CHUMS聯名錶BGA-260CH也可見紅腳鰹鳥的蹤跡，出現在錶帶尾端與錶背，而整只黑色錶款不忘點綴吸睛元素，錶圈上的功能英文字以CHUMS彩虹配色字母呈現；具世界時間、碼錶、鬧鈴與LED照明，加上防水100米與耐衝擊構造，讓女性無論在露營區愜意喝著咖啡，或者與姊妹淘划船，都能安心佩戴。

▲CHUMS帳篷有吉祥物紅腳鰹鳥裝飾。（圖／翻攝chums_japan IG）

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