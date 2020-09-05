fb ig video ETtoday search mobile

Baby-G露營錶陪上山下海　卡哇伊睡袋包裝更加分

>

▲▼ BABY-G 。（圖／公關照）

▲使用CHUMS露營用品、戴BABY-G x CHUMS聯名錶，畫面很美好。（圖／Baby-G提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

周末露營活動盛行，除了露營配備講求美觀與實用性，戶外穿搭也成為一門大學問，CASIO旗下BABY-G理解女性消費者希望能擁有一只時尚又耐用的錶款從事休閒活動，於是攜手美國品牌、日本設計的戶外品牌CHUMS，一同設計聯名錶BGA-260CH，不怕弄髒的黑色錶款可陪著上山下海，搭配睡袋造型的錶袋，超級卡哇伊。

▲▼ BABY-G 。（圖／公關照）

▲與姊妹淘一起戴BABY-G x CHUMS聯名錶。

▲▼ BABY-G 。（圖／公關照）▲▼ BABY-G 。（圖／公關照）
▲露營時無論是愜意喝咖啡或玩水上活動，戴BABY-G x CHUMS聯名錶都適宜。

CHUMS創始人Mike Taggett原是科羅拉多河的漂流嚮導，因工作中常丟了太陽眼鏡，因此使用Sweat材質縫製「眼鏡固定帶」而受到歡迎，1983年於是成立戶外休閒品牌，品項包括露營裝備、服裝、包款與配件，最招牌的Logo是夏季候鳥Booby Bird紅腳鰹鳥，成為每項商品最亮眼的裝飾，也為整體增添童趣。

▲▼ BABY-G 。（圖／公關照）

▲BABY-G x CHUMS聯名錶款BGA-260CH附睡袋造型錶袋，4,700元。

▲▼ BABY-G 。（圖／公關照）▲▼ BABY-G 。（圖／公關照）

▲BABY-G x CHUMS聯名錶背蓋刻印CHUMS logo紅腳鰹鳥。

BABY-G與CHUMS聯名錶BGA-260CH也可見紅腳鰹鳥的蹤跡，出現在錶帶尾端與錶背，而整只黑色錶款不忘點綴吸睛元素，錶圈上的功能英文字以CHUMS彩虹配色字母呈現；具世界時間、碼錶、鬧鈴與LED照明，加上防水100米與耐衝擊構造，讓女性無論在露營區愜意喝著咖啡，或者與姊妹淘划船，都能安心佩戴。

▲▼ CHUMPS帳篷 。（圖／翻攝CHUMPS IG）

▲CHUMS帳篷有吉祥物紅腳鰹鳥裝飾。（圖／翻攝chums_japan IG）

►混血球星八村壘圓夢設計錶　姓氏、背號「八」字入G-SHOCK


 

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

BABY-G, 露營, CHUMS
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

AP聯手梅根訂婚裝愛牌　皇家橡樹錶搭禮服絕配

AP聯手梅根訂婚裝愛牌　皇家橡樹錶搭禮服絕配

要買Tiffany要快！9月3日確定漲價　卡地亞也有波動

要買Tiffany要快！9月3日確定漲價　卡地亞也有波動

勞力士綠圈黑面水鬼回歸！　尺寸加大、換強悍新機芯

勞力士綠圈黑面水鬼回歸！　尺寸加大、換強悍新機芯

混血球星八村壘圓夢設計錶　姓氏、背號「八」字入G-SHOCK 蔡依林、楊丞琳愛桃紅包　撞寶格麗洩少女心 1810萬元的鑲鑽披肩竟不重！　K金打造布料般垂墜度 女神宋慧喬也穿ZARA！點點「爆乳」洋裝官網搶翻天 你真的準備好了嗎？踏入婚姻前請先問自己這15個問題 高圓圓與迪麗熱巴撞衫太精彩！「差12歲」都穿Jason Wu比美 詭異毛球其實是皮卡丘？水洗後變回娃娃原形　三種萌表情隨機出現

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面