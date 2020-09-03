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美到想收藏！肌膚之鑰彩妝穿上華麗外衣、雍卡藝術瓶身好文青

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▲▼肌膚之鑰推出「幻夢星湖」限量系列 。（圖／品牌提供）

▲肌膚之鑰限量版彩妝定價超佛，和長賣款定價一致。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

女生對於美麗事物總難以抗拒，尤其聽到限量發售更是舉雙手要買，肌膚之鑰今年將經典商品換上華麗包裝，閃爍金光且融入劇場元素，彷彿帶你走入魔幻世界；來自法國的雍卡的明星保濕香精也推出法國女性剪影限量版，濃濃文藝氣息讓人好想收藏。

▲▼肌膚之鑰推出「幻夢星湖」限量系列 。（圖／品牌提供）

▲像是被施展魔法，華麗又帶著一絲神秘。

▲▼肌膚之鑰推出「幻夢星湖」限量系列 。（圖／品牌提供）

▲▼肌膚之鑰推出「幻夢星湖」限量系列 。（圖／品牌提供）

▲限量包裝美到讓人捨不開用。肌膚之鑰 幻夢星湖 訂製唇膏，#514，2,000元、幻夢星湖 眼影盤 ，#321，2,600元。

肌膚之鑰今年以「幻夢星湖」為題，為旗下明星商品換上耀眼奪目的限量包裝。整體以閃爍金光、精緻細羽，及滿月光輝為主調，融入璀璨奪目的劇場元素，由獲獎無數的義大利藝術家 Daria Petrilli 操刀設計，美到讓粉絲們都瘋狂。

▲▼肌膚之鑰推出「幻夢星湖」限量系列 。（圖／品牌提供）

▲以法國色彩與女性剪影為發想。

法國雍卡為慶祝65周年，特別邀來北歐當紅時尚插畫家Lovisa Burfitt，共同合作推出「保濕香精/香精爽膚液 2020限量版」，以濃厚法國色彩與女性剪影，獻給所有愛漂亮的女性們。
▲▼肌膚之鑰推出「幻夢星湖」限量系列 。（圖／品牌提供）

▲北歐時尚插畫家Lovisa Burfitt。

▲▼雍卡限量瓶身 。（圖／品牌提供）

▲雍卡保濕/香精爽膚液2020限量版，200ml，1,350元

或許大家對保濕香精並不熟悉，根據統計全球每3分鐘就賣出一瓶，療癒香氣紅遍半世紀，它不僅是一瓶化妝水，更是富含植物芳療效能，擁有高達99%的天然植物成分、100%不含酒精，品牌的DNA香氣由五大植物精油調製，集結薰衣草、天竺葵、迷迭香、絲柏和百里香，能幫助肌膚平衡淨化同時提振精神。

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關鍵字：

限量, 設計, 包裝, 紀念, 藝術家, 設計, 插畫家
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