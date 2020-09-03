男生「不愛了」想分手的5個徵兆！脾氣突然變差要小心

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash

有些女生的感情傷害來自於「突然被分手」，覺得兩人明明都很甜蜜、相處上也沒什麼有問題，但怎麼突然之間另一半就提分手。其實男生在提分手前都會醞釀一段時間，而他們不愛了、決定分手時，或許已經有用行動、態度來暗示，只是妳沒看出來。如果另一半有以下5個徵兆，很大可能代表他們已經想離開了，只是在等一個開口時機。

1.常因各種事忽略你



因為不愛了，對妳的在乎程度直線下降，所以就會把精力投入到自己的事情當中，像是更專注在工作或嗜好上，而妳抱怨被忽視時，他們還會義正嚴辭的說妳太任性、管太多。

2.脾氣突然變差



開始有想分手念頭的男生，脾氣會急遽變差，以前做都沒事的行為會突然惹怒他，或挑毛病嫌棄妳，尤其是之前脾氣好、很包容另一半的男生更是明顯。一是因為不愛了，所以不願再容忍，將先前積壓已久的不滿都表現出來，另一方面也是為了逼走妳，讓妳難過、生氣，自動提出分手最好。

3.總是敷衍妳



愛妳時會在意妳的想法、心情，但當他想要分手時，妳的情緒對他來說無關緊要，以前一旦發生誤會、爭執，他會急著解釋，但現在卻一副無所謂，懶得說話。甚至連平時的交談、約會都越來越不在意，說話、相處時總是很敷衍，只是應付應付妳一下。

4.常用「我累了」來回答



每次想跟他討論兩人之間的事，他卻老是用「我累了」、「以後再說」來閃躲。其實男生都有解決事情的能力，問題只在他們願不願意。

5.對妳提不起「性」致



當男生想分手的時候，對於跟妳親熱也會提不起興致，主動提出「啪啪」的次數越來越少，一方面是對妳已經沒有什麼興趣了，另一方面是想趁機降低彼此間的親密感，讓之後分手更順利。

►戀愛裡容易形成「感情地雷」的5大誤區 「愛能改變他」超NG



►第一次住男友家絕不能做的4個NG行為！打掃房間小心弄巧成拙



►徐若瑄曝男生出軌3徵兆 「整天找不到人、廁所去很久」都有鬼