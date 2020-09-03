我是妹妹我驕傲！盤點有哥哥的「6個好處」，說出來羨慕死人

▲《以家人之名》中的哥哥都是妹控。（圖／翻攝自We TV）

編輯 / Lily

最近陸劇《以家人之名》熱播，大家都好羨慕李尖尖有大哥和小哥，從小被捧在手掌心，無論發生什麼事，哥哥都會在你身邊幫你解決煩惱，有時候甚至比交男友更享有特權，盤點有哥哥的6個好處，真的讓人超羨慕！



大6歲以上，會超寵你

有一段年齡差的兄妹，通常哥哥都會特別溫柔，在他眼中你就是個長不大的小女孩，可以幫你做的都使命必達，就是怕妳累著。

哥哥是你的行動銀行

當身上沒錢時，哥哥就是你的救援大隊，只要跟著他，不管搭車還是吃飯，這些零碎小錢全都哥哥幫你付。

▲哥哥總能幫忙理性分析。（圖／翻攝自以家人之名微博）

以男生角度幫你分析感情事

除了能和好友聊感情，哥哥也是一個很好的傾吐對象，他會以男生的角度為出發點，讓你了解男生在想什麼，也是因為是自己的親哥，他給的建議絕對都是以你為出發點，參考價值非常高。

▲有帥氣的哥哥，走路都有風。（圖／翻攝自譚松韻微博）

朋友都超羨慕你

幻想有個帥氣又貼心的哥哥是每個女生的夢想，如果你是有哥哥的女生，一定有很多朋友羨慕你，雖然有時也會吵吵鬧鬧，但有一位哥哥真的太好了。

第一時間保護你

小時候被欺負時，哥哥總是站出來保護你，長大後，生活中遇到任何疑難雜症，哥哥也會盡力的幫助你，就連和另一半鬧不愉快，哥哥也會站出為你討公道，有時候男人之間的對話會比你自己說來得管用。

▲哥哥總是有用不完的耐心。（圖／翻攝自愛奇藝）

絕不抱怨的司機

除了父母以外，哥哥絕對你是最強大的後盾，無聊哥哥陪，懶得自己回家哥哥接，偶爾還能充當你的護花使者，你說有多好。

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