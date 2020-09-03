《返校》男神曾敬驊自曝是香氛新手　從香味到理想型都喜歡「清新系」

▲《返校》曾敬驊出席香氛品牌活動，分享自己喜歡清新簡單的香味。(圖／品牌提供)

記者張毓容／台北報導

誰說男生不能噴玫瑰香？法國精品香氛品牌MFK（Maison Francis Kurkdjian）推出專為男性調配的玫瑰調新香「紳士玫瑰」，特別邀請在電影《返校》演出「學弟」爆紅的新生代鮮肉男神曾敬驊出席發表會，被問到喜歡的香調和女生類型，他害羞笑說都喜歡「清新感」的，更自曝是「香氛新手」，目前選香都從簡單、清新一點的味道入手。

▲曾敬驊自曝最近跟粉絲見面的機會多，才開始噴香水。(圖／記者張毓容攝)



雖然會被「身上香香的女生」吸引，但曾敬驊坦言自己是「香氛初學者」，直到最近才開始接觸香氛，「因為最近活動和粉絲見面的機會比較多，希望給人留下好印象，才慢慢開始有噴（香水）」雖然跟香氛認識時間還短，但他喜歡的味道很明確，「我比較喜歡清新一點，簡單、舒服的味道，像是今天這瓶我就很喜歡，味道不濃、清新但又滿持久的，而且男生女生都滿適合的。」

▲他笑說自己流汗不多再加上香水加持，夏天也不怕有異味。(圖／翻攝@jhtseng13)



被問到夏天容易流汗、會有異味，他保持身上味道清新的秘密武器竟是「香水」。他說自己不是很會流汗的人，如果真的流汗了，稍微擦汗後就會用MFK「紳士玫瑰」或是另一瓶他也很喜歡的「永恆之水」噴一下，這兩罐都是他很喜歡的簡單清新香調，而且就算流汗的時候噴，味道也不會變得奇怪，是近來會用的小撇步。

▲Maison Francis Kurkdjian 紳士玫瑰淡香精，70ml，NT$6,980。(圖／品牌提供、記者張毓容攝)



天才調香師Francis Kurkdjian全新創作的新香「紳士玫瑰」顛覆一般將玫瑰歸類為屬於女性香氣的刻板印象，特別打造獻給男性的玫瑰香，在剛噴上的前幾秒先是清爽綠意撲鼻，接著再並發出結合葡萄柚和保加利亞大馬士革玫瑰的自然活力香氣，最後以琥珀木質調平衡收斂香氣，呈現清新但又持久的木質調玫瑰香。

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