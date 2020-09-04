東森自然美再獲傑出企業「金峰獎」！老牌重生連拿6獎實力爆棚

▲東森總裁王令麟(右)親自出席「第二十屆金峰獎」頒獎典禮，由前副總統吳敦義(左)頒發十大傑出企業獎肯定東森自然美卓越實力。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

走過近半世紀的資深美容品牌東森自然美，經東森優化品牌形象後再出發，今年火速嶄露頭角、獲獎連連，先獲3項亞太BIO健康生技大獎，2項國家品牌玉山獎，今(9/4)再度榮獲「第二十屆十大傑出企業金峰獎」，從數百家企業中脫穎而出，並於一年內連拿6獎，成績斐然！今東森集團總裁王令麟親自出席領獎時表示，未來將帶領東森自然美從台灣在地出發，進而躍上國際舞台。

由中華民國傑出企業管理人協會主辦的「金峰獎」，每年遴選十大傑出企業頒發「金峰獎」，以表彰優質企業及領導人的努力成果，東森自然美從數百家企業中脫穎而出，榮獲金峰獎「金峰獎-大型企業組」十大傑出企業，顯示企業領導卓越、團體形象優良、專業素養豐沛，品牌的堅強實力讓各界有目共睹。

▲在王令麟帶領下，東森自然美業績在短時間內火速翻倍成長，成績斐然。

王令麟表示，感謝金峰獎的肯定，東森自然美是一個49年的老品牌，自從東森集團接手參與經營之後，近年業績以倍數成長，持續創造更多的就業機會，未來東森自然美不僅要從在地出發，成為台灣美容生技產業龍頭，更要將東森自然美推上國際舞台，成為世界知名的美妝品牌，而東森集團也對自家企業有信心，目標2025年連同東森自然美在內，全集團預計達成2千億業績，同時東森也將持續努力回饋社會，肩負起企業社會責任。

東森自然美秉持「東森嚴選」信念，延續品牌原本「自然就是美」的訴求及「人證、物證、科學做見證」品牌精神，致力於天然護膚美容產品研發與行銷，在台灣已擁有超過260家加盟店，中國則有近1200家加盟店，並在新北深坑斥資五千萬打造東森自然美生技研發中心，在海內外紮下深厚的基礎。同時延攬國內頂尖學者、醫美專家成立東森自然美顧問團，並每季舉辦產學高峰會交流最新美容新知，敦促品牌持續投入研發再升級、追求企業更優化。

王令麟日前也霸氣宣布，東森自然美將導入32萬張肌膚檢測影像進行大數據分析，為美容生技產業投下一顆震撼彈，並強調未來東森自然美要打破傳統美容SPA封閉式經營，整合線上線下銷售通路，積極佈局全球，邁向華人美妝生技第一品牌。

▲東森自然美與集團內東森新媒體一同獲金峰獎肯定。

事實上東森自然美除了提供美麗服務，更擴大社會關懷，力行「別人做生意，東森做公益」的理念，在今年新冠肺炎疫情最艱鉅的時刻，率先捐贈出價值超過3千萬的「東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳》予疫情期間前線辛勞的醫護人員呵護肌膚，同時關懷受疫情影響的社福團體及新住民族群，展現送愛不落人後，關懷不分你我的溫暖心意。

此次東森集團旗下《ETtoday新聞雲》也一併榮獲金峰獎兩項大獎：「金峰獎-大型企業組」十大傑出企業，以及ETtoday新聞雲總經理陳安祥拿下「十大傑出領導人獎」，更是歷年來首度得到金峰獎殊榮的新媒體公司，東森集團一口氣橫掃三大傑出企業獎項，也成為本屆金峰獎頒獎典禮現場大贏家。

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